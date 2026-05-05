Este lunes –el mismo día en que el Frente Amplio (FA) presentó en el Parlamento una moción para crearla– se reunió por primera vez la comisión preinvestigadora sobre la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). La comisión quedó integrada por los diputados del oficialismo Alejandro Zavala y Cecilia Badín, y por Juan Martín Rodríguez, del Partido Nacional (PN).

Según consta en la versión taquigráfica de la reunión, a la que accedió la diaria, en el primer intercambio la comisión recibió al diputado del Frente Amplio Federico Preve, el miembro denunciante, quien planteó una investigadora sobre ASSE y sus gastos durante el período que tuvo a Leonardo Cipriani al frente, centrada en los “hechos, actos o eventuales conductas irregulares, así como con la legalidad, la oportunidad, conveniencia y regularidad de los actos acaecidos”.

El primer punto de la comisión investigadora tiene que ver con las contrataciones, compras y gastos efectuados al sector privado, específicamente al Círculo Católico de Obreros del Uruguay. El segundo, con ITHG Proveedores Marítimos y, el tercero, con Casmu IAMPP, institución de asistencia médica colectiva.

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En otro eje, se investigarán las adquisiciones y reparaciones de ambulancias, los servicios tercerizados de traslados urgentes y no urgentes, así como toda contratación relativa a la flota vinculada con ASSE, específicamente con SAME 105.

Preve entregó a la comisión la denuncia con varios anexos para que los analicen previo a la elaboración del informe: el primero es el pedido de informes al Tribunal de Cuentas sobre ITHG; el anexo II es un pedido de informes a ASSE sobre gastos en el Círculo en el quinquenio, y el anexo III es un pedido de informes al Tribunal de Cuentas vinculado con todas las observaciones de ASSE al Círculo Católico.

Los otros anexos se vinculan con auditorías internas realizadas por ASSE sobre estudios, CTI, cuidados moderados, traslados y demás situaciones. “Estaríamos indagando lo que comúnmente denominamos como posibles actos de corrupción”, agregó Preve.

Por su parte, Rodríguez adelantó que el PN va a acompañar la conformación de una comisión investigadora a los efectos planteados por Preve “por razones de forma y de fondo”, ya que “está en nuestras manos votar todas las comisiones investigadoras que se entiendan necesarias y que tengan mérito”.

Agregó que, “a nuestro juicio, los puntos que señala el diputado denunciante, que refieren a compras y contrataciones de ASSE al Círculo Católico, al Casmu y a la empresa ITHG, así como las adquisiciones y reparaciones de ambulancias –aunque, por supuesto, no de forma expresa, porque es genérica– forman parte de lo que el diputado [Federico] Casaretto expuso en su denuncia, en su escrito presentado el miércoles 29 de abril”, que dice en los fundamentos de petición que, “a pesar de desconocer el contenido y el resultado de las auditorías que motivaron el pasaje a la Justicia –digo eventual pasaje, porque desconocemos si ya está en la Justicia–, es de interés de este legislador que el Parlamento profundice en el estudio de los mismos”.

De todas maneras, Rodríguez firmará la investigadora impulsada por el FA, aunque “firmaremos con salvedades el informe que se elaborará y que las expresaremos en sala”, aclaró.

“Esperemos que en el correr de los próximos días prime el sentido, la cordura y la economía parlamentaria, y que los partidos políticos podamos ponernos de acuerdo en un texto común que recoja lo planteado por el diputado [Federico] Casaretto y por el diputado Preve, y conformar una única comisión”, finalizó.

Este martes la comisión se volverá a reunir a las 14.30 y está previsto que todos los integrantes firmen un informe único a favor de la comisión investigadora, que ingresaría a la cámara el próximo lunes.