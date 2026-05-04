En un simulacro de función del ciclo del cineforo 2026, seis filas de sillas se disponen frente a una pantalla lista para la proyección de Cake: una razón para vivir (2014).

El film mezcla el drama con tintes de comedia y cuenta la historia de Claire (Jennifer Aniston): una mujer que sufre dolores crónicos y atraviesa un cuadro obsesivo centrado en el suicidio de una compañera de su grupo de terapia. Al mismo tiempo, Nina (Anna Kendrick) comienza una relación con Roy (Sam Worthington), el viudo de la fallecida. “El relato es crudo, inesperado, y conmueve”, escribió sobre la película el crítico Pete Hammond en un texto que puede leerse entre las imágenes del tráiler que rescata los desbordes y los intentos de Claire de salir adelante.

Para Agustín Zabala, licenciado en Sociología, periodista e integrante del equipo impulsor del proyecto Construyendo el camino de la posvención. Duelo, suicidio y salud mental, la propuesta del cineforo adquiere particular sentido como alternativa a la mesa de expertos que se acostumbra a convocar para la difusión y discusión de estas temáticas.

“Esta modalidad nos pareció mucho más interesante. Y surge de la lectura de nuestra propia experiencia en el abordaje de la salud mental en actividades similares. Es evidente que la gente tiene la necesidad de hablar”, resalta Zabala. “Es decir, en anteriores cineforos en los que participaron expertos, en un momento se habilitó la palabra de quienes habían concurrido y la gente empezó a hablar y hacer aportes muy valiosos. Eso no podía quedar a un lado”, reflexiona sobre la motivación de sostener durante todo el año un ciclo itinerante de cine –además de Montevideo llegará a otros departamentos– que se alimenta de la participación de la comunidad y de cada barrio.

La primera función del año de este cineforo tendrá lugar el jueves 14 de mayo en La Experimental de Malvín.

En la previa, el grupo al frente del emprendimiento confía en que la fuerte organización de los vecinos malvinenses completen el aforo del lugar como puntapié de futuras y buenas concurrencias, como la que también se espera para el miércoles 3 de junio en una función en el Club Olimpia, en Colón.

Como cada instancia del ciclo, la actividad, con entrada libre y gratuita, consistirá en la proyección de una película y un espacio posterior de intercambio abierto entre las y los participantes. “La propuesta busca habilitar la palabra, compartir miradas y generar una conversación colectiva en torno a experiencias, emociones y sentidos vinculados al duelo, la salud mental y la vida”, reza el texto de la invitación, subido a redes sociales.

Construyendo el camino de la posvención. Duelo, suicidio y salud mental es un proyecto que surge como respuesta a las inquietudes del programa Ciudadanía y Conocimiento de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República (Udelar), y hoy es una de sus apuestas más interesantes e innovadoras.

En su organización participan el Grupo de Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar y el Programa de Salud Mental del Hospital de Clínicas.

El proyecto, se detalla en su carta de presentación, “nace de la necesidad de profundizar en el abordaje social, académico y comunitario de una problemática históricamente poco explorada en Uruguay: el duelo ante la muerte por suicidio y los procesos de posvención asociados”.

Sus impulsores remarcan que los abordajes de la muerte en Uruguay siempre han estado asociados a enfoques médicos y epidemiológicos y que en el punto de partida del proyecto se ubica el reconocimiento del suicidio “como un fenómeno multicausal y de alto impacto social, cuyas consecuencias trascienden a la persona fallecida y afectan profundamente a familiares, amistades, comunidades e instituciones”.

Según las últimas cifras recabadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y publicadas en julio de 2025, durante 2024 se registraron 764 suicidios (21,4 cada 100.000 habitantes), una cifra que mantiene a Uruguay con una de tasa estable, ubicada entre las más altas del continente y del mundo.

Zabala destaca entre las novedades del proyecto la inclusión de la posvención. “Quienes atraviesan un duelo por suicidio suelen enfrentarse a procesos agravados por el estigma, el silencio social, la culpa y el aislamiento, lo que vuelve imprescindible generar respuestas específicas de acompañamiento y sensibilización”, dice sobre una dimensión poco visible de la problemática. “Básicamente se trata de darle importancia a lo que pasa después, para poder recomponer esos vínculos comunitarios que quedan rotos tras un episodio de suicidio. También trabajamos en prevención, pero queremos darle una mayor visibilidad a la posvención”, enfatiza el profesional.

El proyecto, del cual el cineforo es un componente, también incluye la producción de una serie de videopodcasts testimoniales, “orientados a visibilizar experiencias de supervivientes, activistas, profesionales y actores comunitarios vinculados a la temática”, con los que se busca promover la construcción de una narrativa colectiva sobre el duelo por suicidio en Uruguay, y la elaboración de una publicación interdisciplinaria de divulgación de artículos académicos, datos de investigación, relatorías de talleres y reflexiones especializadas sobre suicidio, duelo y posvención”.

Como objetivo general, la iniciativa busca sensibilizar a la sociedad civil, a actores institucionales y al sistema político sobre la posvención como dimensión central en el abordaje integral del suicidio, e identificar factores socioculturales que facilitan o dificultan la elaboración del duelo por suicidio para fomentar el diseño de políticas públicas orientadas al acompañamiento de personas supervivientes.