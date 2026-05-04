Como se venía anunciando, el Frente Amplio (FA) presentó este lunes en el Parlamento una moción para crear una comisión investigadora sobre ASSE, enfocada en la gestión del gobierno anterior, cuando el organismo estaba encabezado por Leonardo Cipriani.

El miembro denunciante es el diputado Federico Preve, quien en conferencia de prensa dijo que la investigadora que solicitó el oficialismo está vinculada con las “irregularidades” de la gestión de ASSE entre 2020 y 2024, que fueron constatadas por pedidos de informe, pedidos de acceso a la información pública e incluso auditorías, relacionadas con las compras en el sector privado.

“Creemos que hay evidencia suficiente para investigar actos de corrupción en las compras de ASSE al sector privado”, afirmó Preve. Según el documento presentado, el pedido del FA apunta a investigar las contrataciones, compras y gastos con prestadores privados, en particular, el Círculo Católico, Casmu e ITHG Proveedores Marítimos. “Las compras, reparaciones y contrataciones vinculadas a ambulancias y traslados. Según la información recabada en auditorías y pedidos de informes, se detecta un uso reiterado de contrataciones directas, falta de competencia y una fuerte concentración del gasto en pocos prestados”, se agrega.

En el documento el FA también advierte sobre “problemas en el SAME 105, con alta dependencia de un único proveedor, ausencia de contratos vigentes y pagos sin controles suficientes”. El FA sostiene que “no se trata de hechos aislados, sino de un funcionamiento sostenido con debilidades en los controles y observaciones reiteradas del Tribunal de Cuentas”. En la conferencia Preve dijo que hay elementos “de abuso de poder y conjunción de interés público-privado”, por lo que se debe investigar “beneficio de privados y particulares”, además de “incumplimiento de la normativa”.

El diputado del FA agregó que ASSE gastó “más de 50 millones de dólares” en el quinquenio anterior en una empresa que realizaba traslados, “y que, durante mucho tiempo, no tenía habilitación” del Ministerio de Salud Pública. Dijo que en el mismo quinquenio ASSE gastó más de 60 millones de dólares en el Círculo Católico, “con claro conflicto de interés, y la puerta giratoria de algunas autoridades”, en referencia Cipriani, quien trabajó en esa institución antes y después de su pasaje por ASSE.

Asimismo, Preve dijo que se multiplicaron por “4.000% los gastos desde ASSE al Casmu”, comparando 2020 con 2024. “Es por todo esto que consideramos que, luego de análisis serios y profundos, de más de cinco años de investigaciones, es que decidimos presentar esta solicitud, para que haya una comisión investigadora que estudie estos casos de posible corrupción en ASSE”, finalizó.

La preinvestigadora propuesta por Casaretto

En tanto, este lunes al mediodía terminó el trabajo de la preinvestigadora sobre ASSE que presentó el diputado blanco Federico Casaretto, que buscar analizar la gestión desde 2015 hasta la actualidad, es decir, la administración del tercer gobierno consecutivo del FA, la del gobierno de la coalición y la gestión actual. Como estaba previsto, la oposición, que es mayoría en la preinvestigadora, con dos miembros, aprobó el informe que recomienda la conformación de una investigadora, y el FA la rechazó, con un informe en minoría, del diputado Luis Gallo.

En rueda de prensa, luego de la sesión de la preinvesigadora, Gallo dijo que el FA rechazó la propuesta por entender que el período que se quiere investigar es “muy largo” e incluye “muchos temas”, pero señaló que están dispuestos a poder conversar “sobre temas concretos”, y por eso fue que el oficialismo presentó una investigadora para denunciar “hechos concretos de la administración Cipriani”.

Entonces, Gallo dijo que habrá dos comisiones preinvestigadoras de ASSE, y cuando se conformen será el momento en el que el oficialismo y la oposición se sienten para “unificar las dos comisiones y ver cuáles son los temas” que les importa investigar a ambos. Subrayó que la idea es que funcione solamente una comisión sobre ASSE. Por último, Gallo dijo que, por lo que tienen entendido en el FA, tanto Cabildo Abierto como Identidad Soberana votarán “las dos comisiones investigadoras, por lo tanto, los votos ya están asegurados” para la creación de ambas comisiones.

A su vez, el diputado blanco Pablo Abdala, uno de los integrantes de la preinvestigadora por parte de la oposición -el otro es el representante colorado Felipe Schipani-, señaló en rueda de prensa, luego de la sesión, que por mayoría resolvieron recomendarle a la cámara baja la conformación de la investigadora que solicitó Casaretto porque entienden que “hay mérito suficiente”.

Agregó que tomó con “sorpresa” la postura del FA, de no acompañar y promover su propia investigadora, porque el objeto que se planteó es “de tal amplitud que ningún tema queda afuera”. Para el diputado, en el FA “hay una actitud de vanidad política o de cierta soberbia”, en el sentido de que la comisión que vaya a salir tiene que ser la que proponga el oficialismo, y no la oposición, “que sería infantil y absurdo”; o, en el fondo, “no se quiere investigar”, finalizó.