Un niño de 11 años fue internado preventivamente luego de que se le constataran síntomas de meningococo

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, dijo que la cartera seguirá el caso del niño y llamó a no instalar la alarma pública dado que “no hay evidencia de brotes ni de transmisión intercomunitaria”.

Un niño de 11 años oriundo de la ciudad de Chuy, en Rocha, se encuentra internado en el CTI del Sanatorio Mautone, en Maldonado, luego de que se le constataran síntomas que podrían indicar un caso de meningitis.

El director departamental de Salud de Rocha, Daniel Núñez, dijo a Subrayado que el niño presenta fiebre y lesiones púrpuras en su piel –dos síntomas que caracterizan a la enfermedad–, aunque no tiene problemas respiratorios. Según dijo, su traslado obedece a la necesidad de mantener “una estrecha vigilancia”, ya que, “lamentablemente, estas cosas pueden evolucionar a la gravedad en poco tiempo”.

En una rueda de prensa, tras la presentación de un decreto que permite a determinados profesionales de la salud vacunar a usuarios, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, dijo que el caso “está en estudio” y que la cartera hará el seguimiento correspondiente.

Durante la conferencia, Lustemberg recordó que los datos de la última actualización del boletín epidemiológico del Ministerio de Salud Pública (MSP) señalan un aumento de casos. De acuerdo con el documento, mientras que a lo largo de 2025 hubo nueve casos de la enfermedad, la cuenta para este año alcanza los 14 enfermos por meningococo (15 si se confirma el caso de esta semana). Del total, tres fallecieron.

Igualmente, Lustemberg llamó a no generar una alarma pública y dijo que el MSP está evaluando el comportamiento de la bacteria que origina la enfermedad a nivel regional. “No hay evidencia de brotes ni de transmisión intercomunitaria”, aseguró a la población, y recordó que cada vez que se constata un caso de la enfermedad “se toman todas las medidas de tratamiento”, algo que involucra la quimioprofilaxis –el suministro de antibióticos– para todos los contactos cercanos del afectado, en coordinación con las instituciones pertinentes del sistema educativo.

Consultada por el caso en particular, Lustemberg aseguró que el niño se encuentra estable por el momento, pero advirtió que la enfermedad requiere “ser muy cauto hasta que el paciente esté de alto”, dado que “rápidamente puede evolucionar hacia una forma grave”.

La ministra de Salud Pública recordó que se trata de “una enfermedad invasiva y poco frecuente”, pero que al mismo tiempo “puede evolucionar rápidamente” y desarrollar complicaciones de gravedad. Indicó que la cartera incorporó el año pasado dos vacunas al esquema nacional de vacunación: la vacuna Menactra, que se recomienda a niños y niñas menores de 2 años y de entre 11 y 12, y la serogrupo B Bexsero, que aplica únicamente a niñas y niños menores de 2 años.

“Lo que no puede pasar es que los niños de 11 años solo tengan la vacunación en el 66%, cuando la vacunación hoy es gratuita y disponible, porque de esta forma estamos tratando de evitar la circulación”, expresó la jerarca, quien subrayó que cada vacuna conlleva su estudio de impacto epidemiológico correspondiente.