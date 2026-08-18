Fondo de Garantía para el Casmu en suspenso por diferencias entre oficialismo y oposición sobre control en directiva de la empresa

En tanto, uno de los requisitos para aprobar la propuesta era acceder al plan de reestructura, pero, según Botana, se dieron “solo los titulares” del documento.

Hace algo más de dos semanas que la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad extender por dos años la intervención en el Casmu, pero pausó, a la espera de más información del Poder Ejecutivo, a pedido de la oposición, el acceso al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva –creado por la Ley 18.439– por un monto de 120 millones de dólares. Esto no supone un préstamo por parte del Estado, sino el apoyo como garante.

Puntualmente, se pidió al Poder Ejecutivo el proyecto de reestructura, informes sobre las intervenciones previas, auditorías realizadas en los últimos cinco años y los estados contables de la mutualista en los últimos dos años, entre otros datos. También se dejó por escrito el compromiso de aprobar el acceso al fondo de garantía “dentro del plazo de 15 días de recibida la totalidad de la información detallada”.

Ese día, en la Comisión de Hacienda integrada con Salud Pública de la cámara alta, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, lo planteó; dijo que la propuesta del Poder Ejecutivo consiste en “establecer algunos requisitos de gobernanza, como el de que los planes de reestructuración sean conocidos, y que la incorporación de la no objeción del MEF y del Ministerio de Salud Pública (MSP) para los directores y gerencias es un aspecto clave”.

“Lo que estamos diciendo es, simplemente, que aquellas instituciones que quieran acceder a un fondo de garantía porque se vieron en dificultades o enfrentaron complejidades económico-financieras, como mínimo, cuando sean electas sus autoridades, tengan una no objeción del Poder Ejecutivo, ya que es un representante del Estado uruguayo el que provee estos recursos”, detalló.

Este lunes, tras la comparecencia de las autoridades del MEF y el MSP, el senador nacionalista Sergio Botana dijo en una rueda de prensa: “Una lástima; queríamos votar el fondo porque, si no, se tira en pérdidas mensuales cuando queremos que sean invertidas en reestructura, porque cuanto antes se llegue al empate en los números de ingresos y egresos, mejor para todos”, “a pesar de que se nos dieron solo los titulares del plan de reestructura”. Y agregó: “Nos metieron un artículo que no puede votar ningún republicano”, que trata sobre la posibilidad de “que el MEF y el MSP proscriban a los ciudadanos que pueden participar en la conducción de las mutualistas”, algo que “se da de choque” con la Constitución de la República, valoró Botana.

“Ese cheque en blanco no se lo doy a nadie”, dijo. Consultado sobre si la disposición tiene “nombre y apellido”, dijo que “supone” que se trata del expresidente y actual prosecretario del Casmu, Raúl Rodríguez: “Un hombre absolutamente honorable, pero que tuvo diferencias políticas muy graves con esta administración”.

Por su parte, el senador oficialista Daniel Borbonet dijo que el MEF presentó una propuesta alternativa que “tiene que ver con las condiciones que tienen que tener los postulantes antes de las elecciones” de la mutualista. “Se llegó a algo muy interesante, y esperemos que también sea acompañado”, expresó. “No es fácil” otorgarles la cifra que piden y “como Estado debemos ser garantes de que los que estén dirigiendo esas instituciones ahora y en el futuro tengan determinadas condiciones”, concluyó.

Este martes se votará en la Cámara de Senadores. El Frente Amplio tiene mayoría, por lo que es probable que se apruebe.