El 18 de octubre nuestro compañero Facundo Franco, editor del vertical la diaria Educación, fue reconocido “por la contribución que su trabajo periodístico ha hecho a la mejora de la educación uruguaya” por el colegio Santa Elena y la oficina Unesco de Montevideo. Recibió ese reconocimiento en el marco de la XIII Feria de Buenas Prácticas en Educación.

La entrega estuvo a cargo del presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, la especialista del programa de Educación de la Unesco en Montevideo, Zelmira May, y el director del colegio Santa Elena, Pablo Cayota. En el acto, las autoridades valoraron el trabajo periodístico del vertical de Educación de la diaria y resaltaron que se ha convertido en referencia en el ámbito educativo.