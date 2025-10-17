Cada vez que aparece el primer número de una nueva publicación nos gusta celebrarlo, explicar los motivos de su salida e imaginar qué impactos tendrá nuestro accionar.

Agropecuaria, la revista de agro de la diaria, es un producto con el que empezamos a incursionar en una temática fundamental para el país, a la que no siempre le hemos dado el tratamiento adecuado.

Esta nueva unidad periodística producirá, en principio, seis revistas temáticas, asociadas a fiestas que se organizan en torno a determinados sectores productivos y a territorios.

La publicación abordará temas relacionados con el trabajo y la producción de los distintos rubros agropecuarios mediante notas, entrevistas, investigaciones, debates e información en general, pero también incluirá otros vinculados a las regiones y, en asociación con las fiestas seleccionadas, se incluirán notas sobre la cultura, la gastronomía tradicional y el turismo local.

A su vez, la idea es propiciar desde estas páginas un intercambio fecundo sobre la situación de las diversas cadenas productivas, las perspectivas de futuro y, sobre todo, dar lugar a las voces que día a día se vinculan al trabajo en el sector desde los diversos territorios del país. Será también un aporte a la construcción de una memoria visual de cada celebración.

El primer número de Agropecuaria está dedicado a la octava edición de la Fiesta de la Chacra, en San Jacinto, un evento asociado a la producción familiar del departamento de Canelones, territorio donde se practican casi todas las actividades productivas del país, pero en escalas más pequeñas, en particular centrándose en la chacra como unidad productiva tradicional.

La revista Agropecuaria circulará en forma gratuita en la Fiesta de la Chacra y se enviará sin costo a todos los suscriptores del departamento de Canelones. Si no vivís en el departamento y querés recibirla en tu casa, sólo tenés que escribir a [email protected] y te la hacemos llegar, con un costo de envío de $ 200.

La próxima Agropecuaria saldrá en noviembre y estará dedicada a la Fiesta de la Leche y a la Fiesta del Cordero Pesado.