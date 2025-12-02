Gigantes, nuestra publicación mensual orientada a niños, niñas y adolescentes, fue nuevamente reconocida. El 29 de noviembre, en una ceremonia que se realizó en Minas, recibió el premio Morosoli institucional en la categoría Periodismo escrito, en la 29ª entrega de estos premios a la cultura uruguaya.

“En tiempos en los que el periodismo se ve desafiado a seguir captando la atención de los públicos y a conquistar audiencias, especialmente entre las nuevas generaciones, Gigantes destaca como una apuesta de la diaria por dirigirse a las infancias con el lenguaje del periodismo”, comienza diciendo el jurado en su resolución.

“Se trata de una propuesta participativa, que incorpora a niñas y niños en el diseño y en la redacción de los contenidos, con un foco especial en conformar espacios seguros y cuidados para la participación. Se destaca particularmente la creación de un consejo asesor integrado por niños y niñas que garantiza la presencia de la mirada y de los intereses de las infancias en el producto”.

“Con un diseño cuidado, con lenguaje fresco y contenidos innovadores, Gigantes es una publicación impresa mensual, es una plataforma interactiva, pero es también, y fundamentalmente, la apuesta de un medio tradicional por construir comunidad con aquellos públicos que están más lejanos, otorgando nuevo sentido y valor al diario impreso”, finaliza la valoración del jurado.

Recibieron el premio el director de Gigantes, Martín Otheguy, la directora de Arte, Sabrina Pérez, la diseñadora editorial Guillermina Oten y el ilustrador Dani Scharf en representación del equipo estable de colaboradores, la correctora de estilo, Sol Ferreira, y Mateo, Ema, Tomás, Alondra y Salvador, algunos de los integrantes del Grupo Asesor Secreto Honorario de la publicación, niños, niñas y adolescentes que participan decidiendo y sugiriendo temas para abordar en Gigantes. El equipo también está integrado por el editor de Fotografía, Andrés Cuenca, Gissel Alonso en el acompañamiento de la Comunidad y Camila de los Santos y Florencia Donagaray de VeoVeo Lab en el asesoramiento.