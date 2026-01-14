Desde la diaria hemos enviado información y una encuesta a suscriptores y suscriptoras para conocer su opinión sobre una decisión importante que estaremos tomando en los próximos días.

En esa comunicación informamos que a finales de diciembre del año pasado, los actuales propietarios de M24 nos contactaron para consultarnos si la diaria estaría interesada en comprar las frecuencias 97.9 FM de Montevideo, 102.5 FM en Maldonado y 90.9 FM de Colonia. Luego de analizarlo en las instancias colectivas, hemos resuelto iniciar las negociaciones para evaluar, con todos los elementos a la vista, la posibilidad de adquirir dichas frecuencias.

En caso de dar este paso tan importante, nuestro propósito sería el de potenciar la diaria Radio, que hasta ahora sólo se puede escuchar en las plataformas digitales. Para tomar la decisión necesitamos conocer la opinión de nuestra comunidad, así como saber qué apoyo tendríamos si damos este paso, por lo que enviamos una consulta vía correo electrónico a 21.699 suscriptores y suscriptoras de la diaria.

Transcurridas 8 horas del envío, 2.156 respondieron la encuesta. El 49% consideró “genial” la iniciativa, al 44% le pareció “una buena idea”, mientras que al 2,5% le pareció “una mala idea” y al 0,5% le pareció una “muy mala idea”. El restante 4% dijo que le es indiferente lo que resolvamos.

De los 2.156 que respondieron la encuesta, 1.563 (72,5%) dijeron estar dispuestos a realizar un aporte económico anual para financiar los contenidos, si resolviéramos emitir la diaria Radio también en FM.