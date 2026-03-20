Para quienes crecimos leyendo revistas y suplementos didácticos para infancias, leer Gigantes es una revolución. También lo es escribir para Gigantes, abordando temas sin subestimar a los lectores, por más nuevos que sean en este mundo. Este proyecto cumple cinco años y hace realidad el periodismo para niños, niñas y adolescentes. En el camino, replica la receta de la diaria, con base en la construcción de una comunidad y priorizando el rigor periodístico, con varias pizcas de humor y mucha atención al detalle, para que el producto final sea cuidado y de calidad.

El director de Gigantes, Martín Otheguy, luce un orgullo por este proyecto que se cuela inevitablemente en todo lo que dice: “la diaria cumple 20 años, que es un montón, y nosotros somos como sus niños, porque estamos cumpliendo cinco años y nos da la impresión de que es un disparate”.

Esto tiene su explicación, porque, “para un niño, cinco años es un montón. Los chiquilines que arrancaron con nosotros ahora son adolescentes, muchos ya no leen Gigantes, para ellos pasó una vida y nosotros medio que crecimos con ellos”, cuenta, y además compara: “Es un cuarto del tiempo de la vida de la diaria; parece que no fue nada, pero es una aventura increíble para nosotros”.

La voz del futuro

El motivo de crear Gigantes, según cuenta Martín, nace de la necesidad de un espacio en el que se pudieran reflejar las opiniones de niños y niñas y que ellos pudieran verse representados. “Hay muchos productos sobre niños, pero no para niños, que en realidad no es lo mismo. Muchas veces son adultos hablando de los chiquilines, de lo que ellos creen que es mejor para los chiquilines, y ahí su opinión no está tan representada”, comparó.

“Son una gran parte de la sociedad, es un poco absurdo que no tengan un espacio de participación real”, cuestionó el director. De ahí en adelante, aprendiendo en cada paso, la publicación fue creciendo y mejorando con el apoyo de la comunidad y sus consejos.

Trabajar con niños y niñas es toda una experiencia, como dice Martín; “proponés algo, lo toman y te lo devuelven con más fuerza todavía”. El chiste pandémico del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) quedó un poco viejo, pero aún nos saca sonrisas su correspondiente de Gigantes, el GASH: Gigantes Asesores Secretos Honorarios, que “dirige la publicación desde las sombras”.

“Tener este grupo de chiquilines que asesoran, participan, intercambian con nosotros es una forma de mostrar las opiniones de la niñez y de las adolescencias, y que nos las tomamos en serio”, cuenta Otheguy.

De hecho, los temas que salen en Gigantes son elegidos y votados por los mismos integrantes de la comunidad. Y por si esto no resulta suficientemente innovador, en un mundo donde prima lo digital incluso para las infancias, hay una intención especial en la elección de un diario en papel: “Hay una tendencia general en darle cabida al mundo digital, tanto en adultos como en niños, pero encontramos una cuestión lúdica en el papel, que puedan tenerlo como un objeto, interactuar con este producto, recortarlo, pintarlo o rayarlo, y todo el intercambio familiar en torno al papel fue un deseo desde el inicio”, aseguró el director.

Incluso, según testimonios de niños y niñas suscriptoras, recibir la revista tiene una importancia simbólica especial: “El papel lo reciben en su casa, con su nombre, y se lo apropian de una forma que no sucede con lo digital. Además, que sus contenidos sean creados con intención, que tengan juegos, pero también entrevistas, temas de interés, recomendados, reseñas… Logramos un producto muy completo”, valoró.

Semillero periodístico

En 2024 recibió un reconocimiento en el Festival ComKids por su web, y en 2025 el premio Morosoli en prensa escrita. El orgullo fue mucho más allá de la distinción: “Asistimos junto con nuestros suscriptores de Minas, lectores de Gigantes subieron con nosotros a buscar el premio y hablaron por el micrófono”, recordó el director, y expresó sus ganas de crecer en la descentralización de las actividades: “Nuestro desafío es llegar a más lugares, a más escuelas y a otras instancias con chiquilines del interior”.

Entre el primer número lanzado en pandemia y el que acaban de publicar han cambiado y crecido muchísimo. “Los chiquilines se renuevan, tenemos algunos que siguen ahí, fieles desde el comienzo, pero han pasado cinco años y los hemos visto crecer”, valoró Otheguy, y además sostuvo que es un orgullo ver cómo naturalmente aparecen “algunos jóvenes periodistas de entre 12 y 15 años, que antes eran lectores y ahora se encargan de hacer alguna de las notas de vez en cuando para Gigantes”.

Te invito a mi cumple, ¡no faltes!

“No hay mejor forma de festejar todo esto que encontrándonos en el parque Villa Dolores, un lugar especial para nosotros por su especial consideración por la inclusión y las infancias, el fin de semana del 11 y 12 de abril, con espectáculos de música, talleres y varias actividades”, destacó Otheguy.

Con entrada libre, la comunidad de Gigantes va a poder celebrar este hito en su historia con diversas propuestas en coordinación con cuatro aliados institucionales: la Intendencia de Montevideo, Ceibal, el Comité Olímpico Uruguayo y la Universidad Católica del Uruguay. A su vez, cuenta con el apoyo de Antel y UTE.

A lo largo de los dos días habrá exhibiciones y espacios para probar distintos deportes, talleres científicos y de reparación, propuestas de fotografía y realidad virtual, y actividades para jugar con la tecnología, la ciudadanía digital y la inteligencia artificial. El parque Villa Dolores se transformará en un gran laboratorio lúdico, con espacios de juego para primera infancia, cacerías por el parque y actividades creativas y artísticas.

Para que las infancias y adolescencias puedan disfrutar nuevas experiencias deportivas, culturales, periodísticas y artísticas en comunidad. Más información en la web de Gigantes.