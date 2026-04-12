Las grandes noticias hay que festejarlas: Ariel Scher logró el segundo premio en la categoría Mejor columna de opinión de los AIPS Sport Media Awards, uno de los principales concursos internacionales de periodismo deportivo; la premiación fue por “La lección de Miguel”, columna que publicó en la sección Deportes de la diaria. El texto fue escrito algunos días después del fallecimiento del entrenador argentino Miguel Ángel Russo, no como cobertura inmediata de la noticia, sino como una columna que se detiene en lo que el entrenador significó en la memoria futbolera.

En esa misma categoría, el primer premio fue para Tianhao Shen, de China, por “A Zebra in the Oval Office: A Surreal Comedy of Power and Football” (Una cebra en el Despacho Oval: una comedia surrealista sobre el poder y el fútbol), publicada en Titan Sports, mientras que en el tercer puesto quedó el colega Danilo Díaz, de Chile, con “Horror, brutality and criminal negligence” (Horror, brutalidad y negligencia criminal), publicada en la revista Tribuna Andes.

Ariel Scher es un asiduo colaborador de nuestra sección Deportes. Desde Argentina envía columnas, a veces literarias, en otras con textos de opinión o notas que abordan el deporte desde distintos ángulos, incluyendo historias vinculadas con Uruguay, con deportistas uruguayos en Argentina o con escenas rioplatenses compartidas. “La lección de Miguel” va en esa dirección, al tomar como punto de partida la muerte de Russo para construir un texto centrado en lo que queda luego del fallecimiento de una personalidad como la de Russo. Ese gesto de no ir al trote de las breaking news es parte de lo que hace singular a esta columna: un espacio de duelo y de lectura lenta; no informar sobre la muerte, sino preguntarse qué deja un entrenador en quienes lo vieron, lo escucharon, compartieron tiempo con él, también qué huellas quedan en quienes crecieron con sus equipos, con sus frases, con su modo de estar en la cancha, de enfrentar la enfermedad que le quitó la vida.

Para la diaria, que “La lección de Miguel” haya sido distinguida con este premio es un reconocimiento al trabajo de la sección y a la apuesta por este tipo de textos.