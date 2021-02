La Coordinadora de Interdepartamental, Departamental Interurbano, Urbano del Interior, Internacional y Turismo de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (UNOTT) emitió el martes un comunicado en el que manifiesta su preocupación por considerar que los empresarios están realizando una “reestructura solapada”.

“Buscando no perder dinero los empresarios no están acoplando coches, estamos dejando pasajeros en las paradas, además de en las terminales”. Hoy “empieza el año lectivo con los trabajadores de la educación, todos los años tenemos protestas por no poder satisfacer la demanda, con menos acoplados y el aforo tendremos problemas en poder cumplir”, dice el texto.

Acoplados son los ómnibus que deben ser agregados por las empresas para satisfacer la demanda; por ejemplo, si un coche sale con todos los asientos completos desde la terminal de Tres Cruces, las empresas deberían sacar otro vehículo para las personas que suben en otras paradas.

Los trabajares piden que se abra “una mesa de diálogo seria” en la que el objetivo no sólo sea la sostenibilidad de las empresas, sino también asegurar que “los que precisen viajar lo hagan, con seguridad y sin mayores esperas, además de poder conservar los puestos de trabajo sin precarizarlos ya que todo esto hace a la seguridad de todos”.

En diciembre de 2020, para evitar contagios de covid-19 el Poder Ejecutivo estipuló que el aforo para los ómnibus interdepartamentales fuera de 50%; a su vez, el gobierno se comprometió a brindar una ayuda económica a las empresas por las pérdidas que la medida suponía.

A partir de ayer el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) estableció que los ómnibus de corta distancia, aquellos que hacen menos de 120 kilómetros, podrán viajar con la totalidad del aforo, sin personas paradas. Para las distancias más largas, de 120 kilómetros o más, se mantiene la medida de que la mitad de los asientos no sean ocupados.

La Coordinadora aseguró que el MTOP “inyectó al sector millones de pesos, cifras que fueron informadas parcialmente por el director del organismo en declaraciones a la prensa”. Además afirma que los seguros de paro “también benefician a los empresarios puesto que los trabajadores no tenemos derecho a aguinaldo ni licencias, rubros que las empresas no pagan a los afectados”.

Cuando se conoció el nuevo aforo, desde la Asociación Nacional de Empresas de Transporte Carretero por Autobús (Anetra) señalaron que “no es rentable” hacer los viajes con 50% del aforo a bordo de los ómnibus, puesto que los servicios de corta distancia representan la tercera parte de los kilómetros recorridos, según dijo a El Observador el secretario de Anetra, Walter Sosa.

José Duarte, representante de la Coordinadora, dijo ayer a la diaria que hay reclamos ante el PIT-CNT de integrantes del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys) por personas que se quedan en la ruta esperando el ómnibus por horas; el sindicalista remarcó que la situación se agravará cuando personal docente deba trasladarse. Duarte dijo que el sindicato tiene registro de falta de coches en 2019 y 2020, cuando la situación era normal, por lo que estima que este año será aún peor.

El sindicato denuncia, además, que las empresas están tercerizando servicios cuando tienen a su personal en el seguro de paro; a manera de ejemplo dijo que si una parte de un coche se rompe y el electricista está en el seguro las empresas mandan ese vehículo a un tercero, algo que para Duarte viola el convenio colectivo firmado. Dijo que durante el fin de semana de carnaval también se tercerizaron algunos viajes, y que ya hicieron la denuncia ante la Inspección General del Trabajo, pero aún no han tenido respuesta.

Hoy integrantes del Sunca, Fuecys y la Coordinadora se reunirán con el director nacional de Transporte, Pablo Labandera, para hablar sobre el conflicto del sector.

Otra de las cosas que piden los trabajadores es que se los incluya en los encuentros que están manteniendo las autoridades junto a las empresas para tratar una reforma del sistema de transporte.