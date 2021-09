Este miércoles el PIT-CNT hará un paro general parcial al que adhieren varias organizaciones y sindicatos. La consigna general es: “Que los más infelices sean los más privilegiados”.

En la salud parará el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), que lo hará desde las 8.00 hasta las 15.00.

En el caso del SMU, en una asamblea general que se realizó a principios de setiembre, los integrantes del sindicato decidieron continuar con el conflicto con la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). Reclaman una equiparación con los públicos que “evite la permanente fuga de profesionales hacia el sector privado”; la recuperación salarial; “condiciones de trabajo y de relación laboral, tendiendo a eliminar los contratos de Comisión de Apoyo e impulsar la presupuestación”. Además, reclaman la reforma del trabajo médico con más funciones de alta dedicación; el pago de presentismo, antigüedad y salario vacacional; y regular la dotación mínima de médicos en puertas de urgencia y emergencia.

En tanto, el Sindicato Anestésico-Quirúrgico del Uruguay (SAQ) decidió no adherir. El SAQ entiende que no sería adecuado parar por “las actuales circunstancias”, ya que la sociedad espera que los anestesistas y cirujanos hagan “un máximo esfuerzo para resolver todas las dificultades originadas durante el pasado año y medio de postergaciones por la pandemia de Covid-19”, dice el comunicado emitido el viernes.

Por su parte, la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) decidió adherir a la plataforma del paro, pero no suspenderá el servicio de ómnibus. Desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social informaron que este miércoles las dependencias de esta cartera en todo el país permanecerán abiertas y funcionando en el horario habitual de 9.00 a 17.00.

La Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) y la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) harán un paro de 24 horas. En un comunicado, la FUM asegura que “esta crisis es sanitaria, pero también económica y social, y exigimos que el gobierno se haga cargo. Las consecuencias las sigue pagando el pueblo con una profunda desigualdad. No nos acostumbramos a que el dolor se naturalice a la desigualdad ni al hambre”.

Los reclamos de este sindicato son: presupuesto educativo del 6% del Producto Interno Bruto para la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Universidad de la República; asegurar la alimentación de niños y niñas a través de los comedores escolares; asegurar la continuidad del Programa de Maestros Comunitarios (PMC), y trabajar para cubrir todas las escuelas del país; creación de cargos para universalizar tres años con grupos de hasta 25 niños; la creación de cargos y ampliación de horario de auxiliares de servicio para cubrir a todas las escuelas; la recuperación del salario perdido; y un ajuste salarial del 100% del IPC.

Desde el gobierno, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, criticó la medida porque considera que habrá “problemas” para la “alimentación de miles de alumnos”. El jerarca dijo que también habrá “costos sociales” en materia educativa, por la “pérdida de aprendizaje” para los alumnos que “hace un año y medio” están perdiendo horas a causa de la pandemia.

El Consejo del Sector Financiero Oficial de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) decidió también parar por 24 horas. Los trabajadores del sistema financiero público convocan a la concentración que se hará a partir de las 11.00 en la intersección de avenida Libertador y avenida Uruguay. AEBU para en defensa del empleo, el salario, y la negociación colectiva; por empresas púbicas fuertes al servicio de Uruguay y su gente; y por una seguridad social, justa solidaria y suficiente.

En paralelo, la Dirección Nacional de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra), la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (Ucrus), la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Colonización (Afinco), Redes - Amigos de la Tierra Uruguay, la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas y la Agrupación de Egresados y Egresadas de Agronomía convocan a una marcha a caballo que partirá a las 7.30 de camino José Belloni, circunvalará el Palacio Legislativo y terminará en avenida del Libertador, donde estará el estrado. Bajo la consigna “Llevamos la granja a la ciudad”, en la actividad se repartirán semillas, plantines y verduras.

Gabriel Molina, integrante del PIT-CNT, dijo a la diaria que se trata de un paro especial porque incluye trabajadores de Montevideo y del interior. El sindicalista dijo que hay que romper con esa distinción entre el campo y la ciudad: “El campo no es el que el presidente [Luis Lacalle Pou] abraza y defiende, hay otro campo que es el que no creció, que no ha tenido salario, al que no le quieren reconocer las ocho horas. Ese es el campo de los trabajadores, que mantiene el ganado para que otros se enriquezcan. Ese campo olvidado es el que va a salir a la calle”, afirmó.