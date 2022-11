Por fuera de la rutina mensual, los datos correspondientes al seguro de paro en octubre fueron presentados este miércoles por el ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Pablo Mieres. En rueda de prensa, el jerarca aseguró que los números “confirman la tendencia de reafirmación del empleo en Uruguay”, ya que hubo varios cambios en comparación con setiembre.

En octubre había en total 42.591 trabajadores en seguro por desempleo, esto es 12,1% menos con respecto al mes anterior, cuando se registraron 48.460. Según informó el MTSS, la cifra de octubre es la más baja registrada desde comienzos de 2018.

Mieres dijo que se trata de una caída “significativa” de la cantidad de personas en seguro por desempleo, aunque puntualizó que el subsidio sólo comprende a “la mitad de los trabajadores que corresponden al sector privado formal”. No así a los trabajadores informales, que representan cerca de 21% del mercado laboral, ni a las empresas unipersonales, que suponen alrededor de 12%.

Sin embargo, el jerarca mencionó que cuando hay datos de seguro de paro “positivos”, por lo general, eso luego “se refleja en la cifra de desempleo”, que divulgará en los próximos días el Instituto Nacional de Estadística. La última medición del organismo en setiembre marcó una tasa de desempleo de 8,3%. “Estamos viendo que el empleo se recuperó a niveles prepandemia y quizás con estos datos en el trimestre final del año tengamos un nuevo empujón hacia arriba”, pero “no vamos a adelantarnos”, expresó.

La baja de 12,1% de trabajadores en seguro por desempleo de setiembre a octubre se reparte en 2.344 que salieron del seguro de paro total y 3.525 que salieron del seguro de paro parcial o flexible. En este régimen especial sólo quedan actualmente 4.734 personas, dado que en octubre comenzaron a reducirse los sectores de actividad que podían enviar personal al seguro de paro parcial. En este momento los únicos tres sectores habilitados para hacerlo son turismo –hoteles y restaurantes–, comercio y transporte.

“La buena noticia”, comentó Mieres, es que “la reducción de trabajadores en seguro de paro no implica un aumento de los despidos”. De los 5.869 trabajadores que salieron del subsidio en octubre, 71,4% consiguió reincorporarse a su puesto de trabajo. El 28,6% restante fue despedido, “lo cual es una cifra proporcionalmente mejor a la que veníamos teniendo antes”, apuntó.

Según informó el MTSS, en el promedio de los últimos meses alrededor de 60% de los trabajadores que dejaban el seguro de paro lograban reincorporarse a sus empleos, mientras que 40% finalizaba su vínculo de trabajo.

Así, los datos de octubre divulgados este miércoles muestran que todos los sectores de actividad tuvieron una reducción de trabajadores en seguro por desempleo. La única excepción es el sector agropecuario, en el cual hubo un incremento de 550 personas. Desde la cartera atribuyen este aumento a “los movimientos zafrales propios del sector”.

Salarios, jubilaciones y una canasta de fin de año

Consultado por la caída del poder adquisitivo de los salarios, que según el Instituto Cuesta Duarte (PIT-CNT) acumulan en promedio una pérdida de 3,5% con respecto a 2019, Mieres aseguró que “el salario está en un proceso de recuperación”.

Tal como lo había hecho semanas atrás, el jerarca señaló que la mitad de los trabajadores cubiertos por los Consejos de Salarios “no tenían pérdida salarial con respecto a 2020 o tenían una pérdida menor al 1%”. No obstante, reconoció que “la otra mitad” aún tiene “una pérdida mayor al 1% y en algunos casos más importante”. La recuperación del salario real, sostuvo, “depende de las negociaciones colectivas”.

Mieres destacó que en el sector público ya hay “un camino” para el crecimiento del poder adquisitivo, con un cronograma acordado y firmado. “Hay un porcentaje de trabajadores del sector privado formal que tienen un rezago en la recuperación con respecto al nivel adquisitivo prepandemia. Es el primer objetivo que tenemos”, manifestó.

El próximo lunes, como líder del Partido Independiente (PI), Mieres tiene previsto reunirse con el presidente Luis Lacalle Pou para presentarle un par de propuestas elaboradas en la última convención nacional de la agrupación. Por un lado, el PI propone un aumento de 50% de las asignaciones familiares del Plan Equidad –unos 1.000 pesos–; y por otro, transformar el adelanto de 3% de las jubilaciones mínimas –unos 250 pesos- que se otorgó en julio en un aumento en el próximo ajuste de las pasividades en enero.

Mieres estimó que ambas propuestas implican 130 millones de dólares, e indicó que esto aún no ha sido conversado con el Ministerio de Economía y Finanzas. “Las jubilaciones más bajas no tributan IASS [impuesto a la asistencia de la seguridad social], y en la medida en que se está planteando que en algún momento haya una reducción del IASS, esas jubilaciones no se van a beneficiar. Por eso me parece importante que como contrapartida no se descuente ese 3% que se otorgó en julio”, expresó.

El titular del MTSS también destacó que en diciembre habrá una “canasta de fin de año” para las jubilaciones mínimas: se trata de unos 2.700 pesos para unos 180.000 jubilados.