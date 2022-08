Este mediodía la Mesa Representativa del PIT-CNT votó a favor de hacer un paro general nacional de 24 horas el próximo 15 de setiembre. La medida apunta a manifestarse contra la rebaja salarial y la carestía, además de presentar la postura contraria de la central sindical al anteproyecto de seguridad social del Poder Ejecutivo.

En diálogo con la prensa en la mañana de este jueves, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, aseguró que la medida es “una acción importante del movimiento sindical, por trabajo de calidad, por salario, contra la rebaja salarial, contra la carestía; obviamente está nuestra posición acerca de la seguridad social, y la negociación colectiva”.

Para la central sindical el anteproyecto del presidente Luis Lacalle Pou se limita a cambiar el mecanismo de jubilación, sin proponer un cambio integral. En este sentido, Abdala aseguró que los técnicos están “estudiando con mucha rigurosidad el proyecto. Con seguridad, el PIT-CNT establezca los criterios básicos para una reforma integral de la seguridad social, no como esta que es solamente una reforma jubilatoria, que está prevista en función de dificultades en la financiación, pero de financiación no dice nada”.

Abdala dijo que no sabe si “habrá un proyecto alternativo, pero sí vamos a estar planteando los criterios básicos de lo que nosotros consideramos los mecanismos de protección social que se deben desarrollar seguramente”.

El anteproyecto de reforma de la seguridad social fue entregado a los partidos de la coalición de gobierno y a la oposición, y el presidente Luis Lacalle Pou espera recibir devoluciones de los partidos y de los distintos sectores que se reúnen con el principal redactor del proyecto, Rodolfo Saldain, en estos días. Según dijo, espera tener los aportes a fin de mes para que el texto definitivo llegue al Parlamento en setiembre.

A este respecto, Abdala aseguró que no buscarán llegar con un informe completo al mismo tiempo: “La coalición de gobierno que diga lo que tenga que decir, y nosotros vamos a presentar nuestras propuestas”, apuntó.

Para Mieres es un paro “por las dudas”

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, también habló en la mañana de este jueves en el marco de la mesa de análisis “Proyecto de ley modificativo del sistema de negociación colectiva en el sector privado”, organizada Gestión Humana Uy. En diálogo con la prensa comentó que se trata de un paro “muy injusto”, a su entender.

“El mundo entero está viviendo lo que ellos llaman ‘carestía’, que es el aumento de la inflación; no es un invento del Uruguay, es un problema mundial que nos vino dado desde afuera. Y el gobierno siempre lo que quiso es bajar la inflación. Lamentablemente el empuje inflacionario es mundial”, señaló Mieres, y subrayó que para el gobierno “la recuperación salarial está en proceso”.

Asimismo, con respecto a la posición contraria a la reforma de la seguridad social, Mieres recalcó que se trata de un anteproyecto, “que todavía ni siquiera está terminado de armar y que está en consulta para los partidos”. “Tiempo para hacer un paro general van a tener mucho. Si esto se convierte en proyecto de ley y va al Parlamento, tienen tiempo para hacer un paro general”, opinó.

Por otra parte, Mieres entendió que el paro general es una “medida extrema” y criticó su uso en este caso: “Creo que a veces ese uso que se da del paro general por 24 horas le hace perder contundencia. Al final, se desgasta la medida”, dijo el ministro, y agregó: “Es por las dudas, por si el proyecto de ley llega al Parlamento. Y capaz que es distinto, tiene cambios, o capaz que no llega”. Remató diciendo que “la gente no puede entender que haya paro por las dudas”.

En la misma línea, Mieres apuntó contra el paro de transporte que se hizo la semana pasada, cuando los trabajadores de las cooperativas de transporte fueron a llevarle una carta al presidente, en la que justificaban por qué deberían estar incluidos entre los sectores que no pueden extender la edad para jubilarse. “Perjudicaron a un montón de trabajadores que no podían movilizarse a sus trabajos, porque quizás dentro de cinco años capaz los choferes van a tener una edad jubilatoria exigible que es incompatible con la naturaleza de su trabajo. Todavía no se aprobó la ley. Quizás estén incluidos los choferes en la excepción de la extensión de la edad. Creo que hay una falta de sintonía con los tiempos”, dijo el ministro.