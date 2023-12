El titular del Ministro de Desarrollo Social (Mides), Martín Lema, ratificó este martes su postura con respecto a las diferencias surgidas a raíz del aumento de la carga horaria de los trabajadores. Desde hace semanas, y debido a la firma de una normativa del Poder Ejecutivo, unos 370 funcionarios que venían cumpliendo tareas en un promedio de entre 30 y 35 horas semanales tuvieron que pasar a 40 horas sin ajuste salarial si querían ser empleados públicos.

El jerarca dijo en una rueda de prensa que “hubo diferentes instancias en el Ministerio de Trabajo [y Seguridad Social]. El Mides tuvo una sola postura y no tiene reversa. Lo hemos dicho en varias oportunidades: acá, a partir de un artículo de la Rendición de Cuentas, estaba la opción, para quienes tenían un contrato renovado cada año, de ser funcionarios públicos”.

Agregó que “esa es una opción, y en el Mides dijimos que para quien toma esa opción está el Estatuto del Funcionario Público, que requiere ocho horas y se sancionó en el gobierno del presidente José Mujica, y hay que respetarlo”. “Además, es una norma de orden público. Por lo tanto, no se puede conveniar en contrario a eso”, agregó. Lema recalcó también que quienes pasan a ser funcionarios públicos pasan a cobrar aguinaldo, “cuando en los contratos no lo tienen”, y que tienen además licencias especiales y estabilidad por ser empleados estatales.

“Es lo que dijimos siempre. No hubo reversa ni habrá reversa. En la postura personal que tengo yo y en la de la Administración”, sentenció el secretario de Estado. Comentó al respecto que “la firmeza no es una postura personal antojadiza. Viene de la normativa. También entendemos que se reclamó una regularización o un artículo que negociaron con la Oficina Nacional de Servicio Civil [ONSC], el estar ocupando cuando ni siquiera estaba la regularización implementada; me parece una medida totalmente desproporcionada para la realidad de la situación”.

Lema afirmó en conversación con los periodistas que fue el sindicato el que promovió el artículo: “Ellos podían haber promovido en el diálogo con la ONSC y en el Parlamento, porque hablaron con todos los partidos políticos, que se contemplara la carga horaria a través de la norma que los trabajadores consideraran pertinente. Y esto no se hizo”. “El artículo que se promovió, y que se votó por todos los partidos políticos, decía ‘crédito cero’. Quiere decir que se sabía que quienes optaran por ser funcionarios públicos no iban a tener más plata. Y eso es por Rendición de Cuentas. No lo puede definir uno arbitrariamente”, sostuvo.

Concluyó diciendo que “se pone mucho hincapié, por parte de quienes protestan, en una pérdida que entre comillas no es tal, pero no se pone hincapié en todos los beneficios como funcionarios públicos que se tendrían. Yo no sé qué pensará el trabajador que se levanta a las cinco de la mañana, que cumple jornadas extensas de trabajo importante, y que ni siquiera se puede despedir de sus hijos, no sé qué debe pensar de personas que tienen la oportunidad de ser nada más ni nada menos que funcionarios públicos. Creo que [el reclamo] está fuera de lugar”.