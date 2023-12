Los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) abordaron al ministro Martín Lema a la entrada de la Alianza Francesa, cuando ingresaba a una actividad del INJU, en rechazo a la rebaja salarial que implica que 370 empleados con contratos de 20, 30 y 35 horas pasen a trabajar 40, pero sin el correspondiente ajuste salarial. El ministro entró y salió del lugar entre bombos, carteles y cánticos como “Lema, Lema, no sea indiferente, no juegue con el Mides y el sueldo de la gente”.

44% de las personas que trabajan en el Mides tienen contratos precarios a término de diferente tipo, aun cuando cumplen tareas permanentes en la cartera. Para atender este reclamo, en la Rendición de Cuentas se agregó un artículo que permite la regularización de estos contratos. Sin embargo, según explicó días atrás a la diaria la secretaria general de Utmides, Ana Casteluccio, “cuando el Mides pone en práctica el artículo, entiende que tiene que llevarlo a cabo bajando el salario de muchos trabajadores”.

Foto: Martín Varela Umpiérrez

“Hoy que vino Lema, como si nada pasara, a una actividad del ministerio, los más de 300 trabajadores que a partir de la semana que viene van a empezar a trabajar ocho horas por el mismo sueldo de seis se vinieron a movilizar y a pedir explicaciones”, expresó a la prensa Victoria Licandro, trabajadora del Mides.

Afirmó que “el ministro no da la cara, no se reúne con los trabajadores”, aunque sí “manda a la directora general [del Mides] y a abogados a hablar con nosotros con argumentos jurídicos”. Dijo que el Ministerio de Trabajo llevó propuestas al Mides que entienden que son legales y están avaladas, pero “el Mides sigue diciendo que no”.

“Hace tiempo venimos reclamando, no hay solución”, dijo Licandro, y enfatizó que ellos no quieren trabajar menos, pero que si se va a hacer una regularización por ocho horas, que se les pague por esa cantidad. “El ministro en eso no cede, el Ministerio de Trabajo lleva una propuesta de trabajar siete horas y cuarto”, explicó Licandro, y agregó que en principio los trabajadores no estarían de acuerdo, pero entienden que “era una solución que conciliaba los dos puntos”; sin embargo, “el Mides dijo que no”, expresó.

Foto: Martín Varela Umpiérrez

Por otro lado, se le consultó a Lema cómo estaba viviendo la manifestación a la entrada de la Alianza Francesa, y respondió: “Con normalidad. No cedemos a presiones de ningún tipo, la decisión ya está tomada y no hay vuelta atrás; el que quiere optar -porque es opcional en base a la Rendición de Cuentas- por ser funcionario público tiene que cumplir ocho horas”.

Lema subrayó que los trabajadores promovieron el artículo, que le “da la opción a aquel trabajador que viene renovando contratos durante años, si quiere ser funcionario público con toda la estabilidad que genera, cobrando aguinaldos que ahora no se reciben, con todos los beneficios de funcionarios públicos, y aun así se reclama”.

Sin embargo, Licandro aclaró que ellos no estaban al tanto, y recordó que en otras regularizaciones del Mides en 2015 hubo un acuerdo para “mantener la carga horaria de los trabajadores”. “Esa es la propuesta que nosotros hacíamos, dejar de tener contratos precarios que se vayan renovando cada seis meses, un año, a pasar a tener un contrato estable, pero con la carga horaria y el salario que tenemos ahora, no reducción de salarios”, expresó.

“Entendemos que todavía hay una chance, y que todavía existen los tiempos para poder dar marcha atrás a esto, y eso es lo que le pedimos al ministro”. En cuanto a nuevas medidas, Licandro dijo que están en asamblea permanente, y que “todo va a depender” de la reunión que se está llevando a cabo con el ministro Pablo Mieres.