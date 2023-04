La Mesa Sindical Coordinadora de Entes (MSCE), integrada por unos diez sindicatos de empresas y entes públicos, convocó a una movilización este mediodía desde la sede del Ministerio de Economía y Finanzas hasta la Torre Ejecutiva, con una marcha por la avenida 18 de Julio que terminará con una oratoria frente a la sede de Presidencia de la República. Para participar en la manifestación, la mayoría de los sindicatos de Montevideo y el área metropolitana están de paro hasta las 13.00 o 14.00 horas, mientras que en el caso del Banco de Previsión Social (BPS) la asociación de funcionarios convocó a un paro nacional de 24 horas.

El reclamo principal de los trabajadores de los entes públicos es por la falta de avances en la negociación colectiva: aseguran que no se cumplió con la recuperación salarial y que los servicios de los entes están “en riesgo” por la falta de ingreso de personal.

Según dijo Juan González, coordinador de la MSCE, a Arriba Gente de Canal 10, en ambos temas “el gobierno se había comprometido, especialmente en la recuperación salarial, hubo un compromiso expreso del presidente y del ministro de Trabajo”, dijo, y apuntó que actualmente “no hay perspectivas” de que eso se cumpla “a menos que la negociación se retome”.

Además, González lamentó que el presidente Luis Lacalle Pou no ha respondido a los pedidos de reunión que desde la coordinadora enviaron en 2021 y 2022. “Hemos visto que el presidente recibe a todo el mundo, a la mesa de entes por algún motivo no quiere recibir”, señaló, y aseguró que “tiene que haber cambios en los parámetros del Poder Ejecutivo sino la negociación es imposible que avance”, ya que “se nos debe salarios a los trabajadores de las empresas públicas, el gobierno no ha cumplido con lo que se comprometió”.