“En defensa” de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) realizó este lunes un paro parcial -de 6.00 a 15.00- en el sector privado en todo el país. Walter Tabeira, dirigente del Consejo del Sector Financiero Privado de AEBU, dijo a la diaria que la medida “tuvo gran acatamiento” y adelantó que en el correr de la semana volverán a detener las actividades de manera sorpresiva. “Es lo que tenemos planificado desde que se inició el conflicto”, a principios de junio, señaló.

Desde febrero, representantes del Poder Ejecutivo, el sindicato y la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU) trabajan en la elaboración de un proyecto de ley “exprés” para mitigar el déficit de la Caja Bancaria, que se prevé que agote sus reservas en el transcurso del año. Tabeira comentó que todavía no hay un borrador del proyecto por el “retraso de propuestas concretas” de parte del “sector patronal”. “Todos tenemos ideas, pero las ideas hay que acompañarlas con esfuerzos”, agregó.

Por disposición constitucional, el proyecto debería aprobarse como máximo en octubre, un año antes de las elecciones generales. En el largo plazo los afiliados a la Caja Bancaria serán afectados por la reforma jubilatoria recientemente aprobada en el Parlamento; sin embargo, dado el déficit del organismo, es probable que el texto que se elabore proponga adelantar los principales cambios de la reforma exclusivamente para este colectivo.

Tabeira expresó que después del paro parcial de este lunes en AEBU pretenden que “el sector del holding de los bancos privados concurra a la próxima reunión” convocada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) “con una actitud constructiva” y “aportando soluciones”. Dijo que desde el sindicato han acercado propuestas que “nos implican sacrificios”, pero “esperando que de la otra parte también haya una comprensión de la situación”.

AEBU ha pedido el aumento de la Prestación Complementario Patronal (PCP), un aporte patronal que no depende de los puestos de trabajo ni de las remuneraciones, sino de la actividad de la empresa. El año pasado los bancos privados tuvieron 245 millones de dólares de ganancias, próximas a sus récords históricos.

Sin embargo, esto ha sido rechazado por ABPU, que sostiene que el déficit de la Caja Bancaria “es tan importante que no se subsanaría” con un incremento de la PCP. No obstante, Tabeira señaló que no es la única alternativa. “Las fórmulas no se pueden atar a un solo punto. Puede ser la PCP u otro mecanismo que propongan los bancos privados para equilibrar las finanzas”, manifestó.

El dirigente de AEBU valoró la posición del MTSS, que pretende “promover una ley que tenga consenso de los actores sociales”. Recientemente, el titular de la cartera, Pablo Mieres, estimó que el proyecto ingresará al Parlamento a mediados de julio.