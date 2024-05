El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines (Sunca) realizará el jueves 16 un paro general parcial. La medida es a nivel nacional y será en el horario de 9.00 a 13.00, confirmó a la diaria el secretario general del gremio, Daniel Diverio.

La resolución alcanzada para esa jornada será acompañada de una movilización que se iniciará en la plaza Cagancha, para trasladarse luego hasta las puertas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde se leerá una proclama. En el interior del país, está previsto que en cada departamento los trabajadores se reúnan en puntos específicos y que se trasladen también hasta las oficinas de esa secretaría de Estado.

Entre las razones para convocar a la paralización está reclamar mayores controles y fiscalizaciones en las obras y, a la vez, denunciar la precarización y desregulación que consideran que existe actualmente en materia laboral. Diverio explicó que en lo que va de 2024 el sector de la construcción tuvo a cuatro empleados fallecidos, y tres de ellos cumplían tareas en obras no regularizadas.

El dirigente agregó que con el paro se busca también denunciar situaciones como lo sucedido recientemente con las obras de Balsa y Asociados, que se presentó a concurso y dejó a 400 trabajadores sin el empleo. “Estas inversiones privadas, si bien generan empleo -y no se está en contra de eso-, sin controles, ¿hasta dónde sirve? A veces estos proyectos gigantescos se venden con bombos y platillos, pero nosotros somos muy cuidadosos. También hay inversores, a veces extranjeros, que no les importa poner el freno de mano e irse si no les dan los números. Deben existir más garantías”, reclamó.

El dirigente informó que solicitaron ser recibidos por la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores, donde se buscará denunciar todo lo relacionado a la falta de controles del Ministerio de Trabajo y los problemas que el sindicato entiende en materia de regulación.