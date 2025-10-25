En setiembre, la tasa de actividad se situó en 64,3%, la de empleo en 59,9% y la de desempleo en 6,9%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El desempleo vuelve a la cifra registrada en julio, que representó el nivel más bajo de este indicador desde diciembre de 2017. En comparación con hace 12 meses, el desempleo en septiembre de 2024 era del 8,1%.

Del informe del INE también se desprende que, entre los hombres, la tasa de actividad en el mes pasado fue del 72,4%, el empleo alcanzó el 68,2% y el desempleo el 5,8%. En las mujeres, los porcentajes se ubicaron en 56,9%, 52,2% y 8,2%, respectivamente.

La tasa de actividad en Montevideo se ubicó en 65,7% y en 63,4% en los demás departamentos, mientras que la tasa de empleo se situó en 61,1% y 59,1%, respectivamente. Por otro lado, en la capital la tasa de desempleo fue de 7,1%, mientras que en el interior alcanzó el 6,8%.

En cuanto a las edades, entre los jóvenes de 14 a 24 años, la tasa de actividad alcanzó el 42,6%, el empleo el 32,6% y el desempleo el 23,6%. En el otro extremo, entre los ciudadanos de 65 años o más, los porcentajes se ubicaron en 16,2% para la actividad, 15,7% para el empleo y 2,8% para el desempleo. La franja de edad con mayor actividad y empleo es la de 35 a 44 años, con 92,3% y 88,8%, respectivamente, mientras que el desempleo alcanzó el 3,9%.

“Al observar las características de las personas ocupadas se estima que el 9,9% se encuentra subempleada, mientras que el no registro a la seguridad social por el trabajo principal se sitúa en el 21,4%”, indicó el INE. Por otro lado, la estimación de setiembre sobre las personas ocupadas ausentes –“aquellos trabajadores que sin haber trabajado la semana de referencia mantienen un vínculo con su puesto de trabajo”– fue de 5,7%.