En la tarde de este lunes hubo una nueva reunión entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y la Dirección Nacional de Trabajo, con Katoen Natie y el Sindicato Único Nacional Portuario y Afines (Supra), por el conflicto de Terminal Cuenca del Plata (TCP), luego de que los trabajadores rechazaron las modificaciones que la empresa agregó a la propuesta que el ministerio presentó la semana pasada.

En el encuentro alcanzaron un nuevo preacuerdo, con una propuesta del ministerio, diferente a la que elaboró y presentó el pasado lunes. La nueva propuesta de la cartera incluye “la aplicación de una nueva forma de organizar el trabajo que necesita determinada garantía para los trabajadores y las trabajadoras”, dijo luego de la reunión de este lunes el ministro de Trabajo, Juan Castillo, en rueda de prensa.

Una vez que se logre la aceptación del acuerdo, se instalará “una comisión tripartita que va a funcionar en el Ministerio de Trabajo periódica y mensualmente”, manifestó el ministro, y agregó que se estará “analizando el impacto de esa nueva organización laboral y tratando de resolver los problemas, las cuestiones que se vayan generando a partir de esa aplicación”.

Castillo dijo que el preacuerdo involucra “otras cuestiones que tienen que ver con una partida, incentivo económico de arranque, determinado marco de estabilidad laboral, respeto a los convenios ya firmados, el respeto a los cambios de categoría que en algunos casos ya estaban siendo afectados, por eso ya se incorpora en este preacuerdo firmado”.

El documento será sometido a referéndum este martes en asamblea del sindicato, para afirmar si aceptan la nueva reformulación; “trataremos de convocar para mañana en la mañana y esperemos que todo siga con la misma línea de ahora”, sostuvo el dirigente de Supra Álvaro Reinaldo en rueda de prensa.

Por su parte, la empresa publicó un comunicado en su cuenta de X, en el que señaló que “la nueva asamblea se llevará a cabo mañana a las 9.00, con corte de actividades a partir de las 8.00”. “No es posible adelantar con certeza cuándo se retomará la operativa normal”, agrega.