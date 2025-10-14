El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) difundió los datos correspondientes al mercado de trabajo por área geográfica de residencia sobre el trimestre móvil, que comprendió el período junio-agosto, en materia de actividad, empleo y desempleo.

Del informe se desprende que en estos meses Treinta y Tres fue el departamento con más desempleo, con 14,1%. Además, fue el único que alcanzó los dos dígitos. En segundo lugar se posicionó Paysandú, con 9,7%, y tercero, Río Negro, con 8,2%. En Montevideo se registró 7,1% de desempleo, al igual que a nivel nacional.

En tanto, en el mismo período, el departamento con mayor nivel de empleo fue Soriano, con 66,0%, seguido por Maldonado, con 64,0%, y Lavalleja, con 61,9%. En Montevideo, el nivel de empleo se ubicó en 60,7%, mientras que en todo el país fue de 59,7%.

Las personas activas en el país en esos meses fueron 1.896.200, las empleadas 1.762.100 y las desempleadas 134.100. Dentro de esas cifras, Montevideo fue el departamento con más personas activas (751.700) y también con más personas desocupadas (53.400). En el otro extremo se encuentra Flores, que tuvo a 14.000 ciudadanos en actividad y 1.000 sin empleo.

En la capital, el municipio que tuvo más personas en actividad fue el B, con 72,0%, y también fue el que registró menos ciudadanos desempleados: 3,7%. Los otros dos municipios con mejores cifras en materia de actividad fueron el C, con 66,9%, y el G con 66,8%. Por su parte, el municipio A, con 9,9% y el F, con 9,6%, tuvieron el mayor nivel de desempleo. En todo Montevideo, la actividad llegó a 65,4%, el empleo a 60,7% y el desempleo marcó 7,1%.

Con respecto al porcentaje de personas no registradas en la seguridad social, a nivel nacional fue de 22,2%. En Montevideo marcó 15,2%, pero los tres departamentos con cifras más altas son Cerro Largo con 39,1%, Soriano con 37,6% y Salto con 36,2%. En esta categoría, Flores fue el departamento con datos más bajos, ya que sólo el 13,9% no está registrado.