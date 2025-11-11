Las nuevas autoridades de la Cooperativa Policial asumieron funciones en la Comisión Directiva de la institución, luego de que la lista 20, bajo el lema “Por un verdadero cooperativismo”, se impusiera ante la lista 5 en las elecciones celebradas el 24 de octubre en todo el país.

De acuerdo con los resultados oficiales ratificados por la Corte Electoral, encargada del control de los comicios, la lista 20 obtuvo 1.312 votos (71%), mientras que la lista 5 alcanzó 540 sufragios (29%). Según informaron representantes de la lista 20 a la diaria, hubo socios que votaron en 17 de los 19 departamentos del país. Estaban habilitados para sufragar todos los socios con dos años o más de antigüedad.

Con estos resultados, el pasado 4 de noviembre asumió la nueva directiva, integrada por 11 miembros. En función de la proporción obtenida en las urnas, ocho integrantes corresponden a la lista 20 y los tres restantes a la lista 5. El período de la nueva directiva se extenderá desde noviembre de 2025 hasta noviembre de 2029.

Si bien la nueva directiva ya asumió, actualmente se desarrolla un proceso de transición entre las autoridades salientes y las entrantes. El nuevo presidente de Copol es Winston Barrera, la vicepresidenta es Alma Cuello, la secretaria general es María Petrone y el gerente general es Alejandro Ponte. La asunción de las nuevas autoridades marca el fin de varios períodos consecutivos de la lista 5, que había presidido la cooperativa durante los últimos años.