El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) concretaron este miércoles la firma de un convenio de cooperación. La finalidad del acuerdo es crear una alianza destinada a fortalecer servicios de respaldo a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) a nivel nacional, por intermedio de la articulación entre el Programa Centros Pymes de ANDE y el Sistema Integral de Formación Inefop (Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional) + Camino Empresarial.

“El acuerdo tiene como objetivo potenciar la productividad de emprendimientos y empresas, fortalecer sus capacidades de gestión y ampliar el acceso a capacitaciones, asistencia técnica y herramientas de desarrollo empresarial en territorio”, informó Inefop. La firma se realizó en el espacio de cowork Campus de Innovación, en el Parque de Innovación del LATU.

En el transcurso de la presentación se dieron a conocer los ejes lineamientos del convenio, los cuales apuntan a fortalecer la red de servicios para mipymes, extender las capacidades de formación empresarial y profundizar la articulación institucional para impulsar la competitividad y el desarrollo productivo en todo el país. En la actividad estuvieron presentes Juan Castillo, titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Miguel Venturiello, director general de Inefop, y Juan Ignacio Dorrego, presidente de ANDE.

Entre los datos que fueron compartidos en la actividad, se mencionó que los Centros Pymes son una plataforma presente en todo el territorio nacional, con 24 centros, que acompañó y respaldó a más de 18.000 empresas, brindó más de 42.000 servicios y alcanzó más de 370 localidades en el interior del país. Dentro de los resultados esperados hay 250 capacitaciones, 2.500 participaciones, 1.000 asesoramientos y más de 2000 empresas formalizadas y beneficiadas con mejor gestión.

Acerca del convenio, Castillo dijo a Telemundo que “es una muy buena propuesta que la ANDE e Inefop trabajen en forma conjunta, para ofrecer una herramienta al pequeño y mediano emprendedor, a las mipymes y a las pequeñas y medianas empresas”.

El ministro agregó que se trata de una herramienta de asesoramiento, de acompañamiento, desde la búsqueda de innovación, apoyo en tecnología y logístico, y que “hay elementos de este acuerdo que se trabajarán en conjunto con todo el territorio, con los gobiernos locales y departamentales”. Destacó que se llegará a “un número importante de emprendedores”, y que “la iniciativa generará puestos de trabajo, a veces en lugares muy pequeños, donde se pasa desaparecido”.