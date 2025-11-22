El Instituto Nacional de Estadística (INE) difundió recientemente los índices de actividad, empleo y desempleo, correspondientes a octubre. De acuerdo al boletín técnico, el mes pasado la tasa de actividad se situó en 64,7%; la tasa de empleo, en 60,0%; y la tasa de desempleo, en 7,3%.

Los datos del INE marcan que en Montevideo la tasa de actividad fue 65,8%; en la capital se registró una tasa de empleo de 60,6% de empleo y una tasa de desempleo de 7,9%, es decir, por encima del promedio nacional.

Por otra parte, en el interior del país la tasa de desempleo fue de 6,9%, por debajo del promedio nacional, mientras que las tasas de empleo y de actividad se ubicaron en 59,5% y 63,9%, respectivamente.

En la distribución de género, el nivel de desempleo se situó en 6,1% entre los hombres. El nivel de desempleo entre las mujeres fue superior: 8,6%.

Con respecto a las características de las personas ocupadas, el INE señala que “se estima que el 9,5% se encuentra subempleada, mientras que el no registro a la seguridad social por el trabajo principal se sitúa en 21,5%”.

El informe del INE también señala como “otra característica a mencionar” el “fenómeno de las personas ocupadas ausentes, cuya estimación para octubre fue de 5,1%. En cuanto al promedio de horas efectivas trabajadas en la ocupación principal, este se estimó en 34,8 horas”.