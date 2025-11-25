La directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, dijo a la diaria que el lunes mantuvo una reunión con abogados de la empresa UKG, citados la pasada semana para dialogar sobre la situación de los trabajadores, tras el anuncio del retiro de Uruguay, en la que los asesores legales informaron que “la decisión responde a motivos netamente comerciales”.

La jerarca explicó que los representantes de la firma señalaron que “la decisión está tomada, y que proviene desde Estados Unidos”. Señaló que “brindaron las explicaciones de la resolución” y dijeron que “no hay nada vinculado a la operativa de Uruguay”.

Sobre los trabajadores, dijo que algunos se han presentado en el Ministerio de Trabajo para asesorarse acerca de las liquidaciones que deben percibir. Al respecto, los asesores legales de la empresa explicaron a la directora nacional que se pagará a los empleados el despido legal correspondiente más un plus y una consultoría para la reinserción laboral.

Barrios confirmó que la cantidad de trabajadores que quedarán desvinculados son 306, que poco más de 100 serán cesados ahora y el resto, en el transcurso del próximo año. “Los últimos serán despedidos en agosto próximo, cuando la empresa finalice el proceso de retiro de Uruguay”, afirmó.

Los abogados informaron también del ofrecimiento de una reunión virtual con los gerentes de la firma en Estados Unidos, dado que los que cumplen tareas en Uruguay también serán desvinculados de sus cargos. “El motivo de la reunión sería para interiorizarse más en las razones de la decisión. De momento no hay más instancias fijadas ni fechas acordadas. Quedamos en contacto”, comentó Barrios.