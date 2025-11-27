La Asociación de Trabajadores de Copsa (ATC) solicitó una reunión tripartita a la Dirección Nacional de Trabajo, para este jueves 27, dado que la empresa de transporte incumplió con el cronograma de pagos acordado con los trabajadores y con el Ministerio de Trabajo, en la primera semana del mes en curso.

El presidente de ATC, Andrés Martínez, dijo a la diaria que al comenzar noviembre, los trabajadores fueron flexibles con las fechas de pago, en negociaciones donde “cada una de las partes realizó aportes”. Agregó que se acordaron tres fechas. Entre los días 10 y 11, la empresa pagó el 70% de los salarios, quedando el 30% restante para abonar este miércoles, algo que no sucedió”.

La empresa, según explicó el dirigente, informó que “no podrá hacer frente al pago del saldo restante”, y que el argumento fue la baja venta de boletos, la escasa recaudación y el valor del kilómetro del servicio. “Aguardamos a la reunión y su resultado, para no llegar a tomar medidas”, dijo. Por otra parte, comentó que “la empresa está realizando algunas innovaciones con respecto al desarrollo y funcionamiento del trabajo, principalmente en la línea Este”.

Acerca de dicho punto, el sindicato solicitó el pasado martes 11, una reunión que hasta ahora no se concretó. “Están dilatando ese encuentro por diversas cuestiones. Principalmente el área empresarial, explicando que hay problemas de agenda. El tema es que realizan cambios sin que se haya dialogado y discutido a nivel del Ministerio de Trabajo”, afirmó Martínez.