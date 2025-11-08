La Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) se movilizó este viernes frente a la planta industrial de la Refinería de Óleos Uruguaya, ubicada sobre la ruta 11, en Santa Lucía, Canelones, debido a varias situaciones conflictivas que atraviesan los trabajadores de la empresa que distribuye las grasas vacunas Mantex. La plantilla está integrada por unos 40 empleados.

El dirigente de la CSI Luis Echeverría dijo a la diaria que la movilización tuvo como propósito “denunciar la persecución sindical que existe y el no reconocimiento de la organización sindical”. “Los empresarios no respetan los ámbitos bipartitos y de negociación colectiva, [porque] estas empresas no se presentan, y si se presentan no abren las negociaciones y sólo quieren conocer las pautas salariales”, afirmó.

En ese marco, los trabajadores “denunciaron las condiciones precarias en las que se trabaja, en cuanto a seguridad, salud e higiene, en la planta de la compañía”, señaló Echeverría; y apuntó que “desde la CSI se instó a la patronal a que anteponga su actitud ante estos temas”, así como también a que “se restablezca el diálogo bipartito”.

El dirigente sindical resaltó que, en caso de no existir avances con la empresa, se buscará dialogar con la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, “para que tome cartas en el asunto”, a los efectos de intentar que la empresa retome el diálogo con los trabajadores, “para luego intentar comenzar a negociar el convenio colectivo”.

A través de un comunicado, la CSI condenó “la intransigencia de la patronal que, como en instancias anteriores, desconoce al sindicato de base no negociando, por ejemplo, el convenio colectivo del sector”.

Asimismo, la CSI se solidarizó con los trabajadores y llamó a la empresa a revertir “esta postura, que en nada beneficia a ninguna de las partes, sino que, por el contrario, tensa las relaciones en momentos de gran incertidumbre para nuestra Industria nacional”.