El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) informó que realizará un paro de 24 horas, que inició a las 15.00 de este jueves y se extenderá hasta las 15.00 del viernes. El paro abarca a los operadores, el área de terminales y también a los depósitos portuarios y extraportuarios. Cada puerto podrá adecuar el horario del paro en función de su operativa, coordinando con los delegados sindicales nacionales. La medida es a nivel nacional y responde a la falta de avances en las negociaciones por los consejos de salarios

Acerca de la medida, el dirigente del Supra Álvaro Reinaldo dijo a la diaria que “este jueves se desarrolló una reunión en el Ministerio de Trabajo y Segurida Social [MTSS], en el marco de las negociaciones por la actual ronda de los consejos de salarios, y no hay ningún avance”.

El dirigente explicó que para este año, el Supra resolvió “cambiar el rumbo de lo que eran habitualmente las negociaciones en los consejos de salarios, que pasaban por mejorar las pautas del gobierno en cuanto a lo económico. El sector tiene una cantidad de trabajadores que están en régimen de eventuales, de contrataciones, de altas y bajas, que desde hace mucho tiempo se pretende solucionar. En el año 2019 se firmó un acta con determinadas escalas. Hay empresas que deben garantizar 13 jornadas, pero luego hay una escala que del uno al cinco, se pagan los jornales efectivamente trabajados. De seis a nueve jornales, se pagan nueve, y de nueve a 13, se pagan 13 jornales”.

Reinaldo dijo que por este formato “observamos que hay empresas que encuentran una forma de evadir el sistema, aumentan la plantilla de trabajadores y no permiten trabajar más de cinco jornales. En esta ronda de consejos de salarios el sindicato acepta las pautas salariales del gobierno, pero quiere hacer hincapié en la estabilidad laboral en el puerto, para que personas que hoy en día no generan una licencia, un salario vacacional o un aguinaldo, puedan acceder a derechos básicos de un trabajo”.

Agregó que esto sucede porque hay trabajadores que no accede a esos derechos, ya que “los contratan un día y ese mismo día los despiden. Les pagan lo que le tienen que pagar, pero no son dependientes de una empresa. Tampoco tienen acceso a un seguro desempleo, porque no figuran en la Dirección de Seguros Sociales por Enfermedad cuando no están en actividad laboral”.

Consultado por las negociaciones, respondió que estos temas fueron abordados en al menos cinco reuniones realizadas durante los dos últimos meses, con el Centro de Navegación (Cennave), y que “nos encontramos con una negativa rotunda a abordar este asunto, sabiendo que 99% de las empresas pueden pagar los 13 jornadas, y son muy pocas las que no. Intentamos tratar el tema de ver cuáles son las empresas que presentan dificultades, para darles un trato distinto, pero el Cennave ni siquiera aporta información”.

En referencia a qué pasos dará el sindicato después de la medida de paro, respondió que se tomarán unos días para esperar la respuesta y reacción del Cennave. “Intentamos negociar sin medidas como paros o movilizaciones, y no hay avances. Luego de que se paralizan determinados sectores, ahí se mueve todo. Es increíble que tenga que ser así, pero es de la única manera que sucede, y ya hay antecedentes de eso. Se espera alguna reacción o señal, para intercambiar y negociar”, concluyó.