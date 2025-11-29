De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Estadística (INE), Treinta y Tres fue el departamento con mayor nivel de desempleo entre agosto y octubre. Con una tasa de desempleo de 13,4%, el departamento se ubicó seis puntos porcentuales por encima del promedio nacional, que en el mismo período fue de 7,1%. Fue el único departamento del país que superó los dos dígitos.

Treinta y Tres también registró menores tasas de actividad y de empleo. El nivel de actividad fue de 57,0%, frente a un promedio nacional de 64,4%. En materia de empleo, el porcentaje registrado en Treinta y Tres fue de 49,3%, mientras que a nivel nacional fue de 59,9%.

Por detrás de Treinta y Tres se ubicaron Paysandú y Salto, con tasas de desempleo de 9,3% y 8,1%, respectivamente. En el otro extremo, los departamentos con menores niveles de desempleo entre agosto y octubre fueron San José (3,7%), Cerro Largo (4,2%) y Flores (4,9%).

Por otra parte, en la categoría de “no registro a la seguridad social”, el porcentaje más alto se registró en Cerro Largo, que con un 41,5% superó ampliamente el promedio nacional, que fue de 21,7% en el mismo período. El porcentaje más bajo de informalidad se registró en Flores (12,1%).

Los municipios de Montevideo

En el caso de los municipios de la capital, el D tuvo el mayor nivel de desempleo, con un 10,3%, seguido del A, con 9,4%, y el G, con 8,6%. Los menores niveles de desempleo se registraron en el municipio Ch (4,4%), el B (4,7%) y el E (5,7%).

En cuanto a la informalidad, el mayor porcentaje de trabajadores ocupados que no realizaron aportes a la seguridad social estuvo en el municipio F, con un 27,2%. En contrapartida, el Ch tuvo el guarismo más bajo de informalidad, con un 6,9%.