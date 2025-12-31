La Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) emitió este martes un comunicado ante “la situación de déficit hídrico que viene registrándose al momento en algunas zonas de nuestro país, generando situaciones que afectan tanto la producción como el acceso al agua para el consumo humano”.

Por esta razón, la gremial de pequeños productores “considera necesario que se convoque a la brevedad a la Comisión de Emergencias Agropecuarias”, con el objetivo de “asesorar sobre la situación agroclimática y evaluar la posibilidad de declarar Emergencia Agropecuaria en las zonas más afectadas al momento, así como para monitorear la evolución de la situación en todo el país”.

La CNFR expresa además que hay que reconocer “el silencioso esfuerzo de miles de familias rurales que viven y producen, a pesar de estar sufriendo este déficit hídrico, asegurando de todos modos el alimento de calidad y el sostenimiento de las cadenas agroproductivas dinamizadoras de nuestra economía, muchas veces con costos que superan los beneficios obtenidos por la producción, siendo un esfuerzo poco visible y poco valorado por la sociedad en su conjunto”.

En otro orden, el 19 de diciembre la gremial realizó elecciones en el marco de la sesión del Consejo Directivo, y conformó la Mesa Ejecutiva que conducirá la CNFR en el período 2026-2027. Por primera vez desde su fundación en 1915, la CNFR será presidida por una mujer. Cristina Revetria, representante de la Sociedad de Fomento Rural (SFR) Canelón Chico, presidirá la gremial, mientras que Mario Buzzalino (SFR Puentes de Brujas) ejercerá como primer vicepresidente, Silvia Sayanes será la segunda vicepresidenta, Richard García (SFR Piedras de Afilar) será el secretario general, Natalia Sosa (SFR Conchillas) tomará el cargo de primera secretaria, Teresa Romano se desempeñará como la segunda secretaria, Aramir Silva (Centro de Viticultores del Uruguay) será el tesorero y Fernando López ocupará el rol de protesorero.

Sobre la situación de déficit hídrico, el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carambula, señaló a Telenoche que las autoridades vienen monitoreando cada día su evolución y que si bien el escenario “es complicado”, se está a tiempo de tomar medidas si hay un agravamiento. Carámbula informó que el 7 de enero está convocado un comité del Ministerio para resolver los pasos a seguir, entre los que se maneja la convocatoria a la Comisión de Emergencias Agropecuarias y la declaración de la emergencia.