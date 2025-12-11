Hasta el momento no se alcanzó un acuerdo para la firma de un nuevo convenio colectivo en el sector portuario. Las negociaciones entre los trabajadores nucleados en el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) y las cámaras empresariales comenzaron en agosto pasado, y en el marco de la 11ª Ronda de los Consejos de Salarios, no se alcanzó todavía un acuerdo para la firma de un nuevo convenio colectivo en el sector. Por tal motivo, el Ministerio de Trabajo presentó una fórmula de acercamiento a las partes, iniciativa que debe ser analizada y posteriormente contestada.

Álvaro Reinaldo, dirigente del Supra, dijo a la diaria que el jueves se desarrolló una nueva instancia tripartita en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), pero que en la misma no se concretaron avances sustanciales entre las partes, aunque destacó que en esa reunión los negociadores del Ministerio de Trabajo presentaron una propuesta, la cual será analizada por trabajadores y empresarios. La próxima reunión tripartita será el jueves 18 a las 10.00.

Posterior a esa instancia tripartita, también el jueves, hubo una asamblea de trabajadores en la sede del Supra, en la que se informó sobre la reunión celebrada en Dinatra y, con ello, la presentación de la propuesta. Mencionó que el objetivo de la organización sindical sigue siendo que los trabajadores cumplan un mínimo de 13 jornales al mes, y dijo que “la hoja de ruta que propone el Ministerio de Trabajo tiene que ver con aquellas empresas que no quieren que sus trabajadores cumplan más de cinco jornales al mes”.

En ese sentido, agregó que “la línea de trabajo propuesta por el MTSS va en esa dirección, pero seguramente se comunique al Ministerio de Trabajo que es insuficiente”. El dirigente comentó que la asamblea tomó como resolución facultar al Secretariado Ejecutivo y a los negociadores a que negocien en el ámbito de la Dinatra, con la meta de alcanzar los 13 jornales. También está facultado para definir si se ejecutan nuevas medidas o acciones sindicales. Reinaldo comentó que se informará oficialmente la respuesta a las autoridades de la Dinatra entre este viernes y el lunes 15.

“Quizás desde el sindicato se pueda colaborar a través de una propuesta alternativa o de alguna modificación del texto presentado por el ministerio. El tema es que tanto trabajadores como empresarios realicemos movimientos, porque hasta el momento está todo sin avances, y si se continúa así, será muy difícil lograr acordar. Ya van 10 reuniones celebradas y sin avances concretos”, dijo. Con referencia a si el sector empresarial ha realizado alguna propuesta o gestión en las últimas semanas, respondió que no, y que también responde que no a los 13 jornales de trabajo para cada empleado.

Consultada acerca de la iniciativa presentada por la cartera, la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, confirmó que el ministerio presentó una propuesta a las partes, pero prefirió no brindar detalles ni realizar comentarios, dado que las negociaciones se mantienen y que falta todavía que trabajadores y empresarios den una respuesta al planteo formulado.