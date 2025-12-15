Por decisión de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU), cuatro instituciones comenzaron este lunes a atender al público de 10.00 a 14.00 en sus sucursales. Por discrepancias con la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), y solicitudes planteadas por el sindicato de tres instituciones, otras tres resolvieron mantener su horario habitual. La iniciativa de cambiar el horario fue comunicada a fines de octubre, y es parte de un plan que se implementará hasta febrero, cuando será evaluado.

El presidente de la Banca Privada de AEBU, José Iglesias, expresó a la diaria que la organización mantiene su postura de rechazar la medida, y agregó que, según los resultados de una encuesta realizada por la Usina de Percepción Ciudadana, cuatro de cada diez personas no están de acuerdo con la iniciativa.

Según difundió la asociación de trabajadores en un comunicado, “Los resultados son claros en establecer que la mayoría de ellos prefiere el horario vespertino, siendo las personas mayores y las más jóvenes, aquellas de los sectores económicos medios y altos y los residentes de Montevideo, quienes prefieren de manera ampliamente mayoritaria el horario de la tarde”.

El dirigente manifestó también que la Asociación de Bancos Privados “informó de la decisión al sindicato sin que existiera un marco de negociación colectiva”, a través de un comunicado por el que, además, “se le comunicaba al resto de los actores del sistema, entre ellos al Banco República”. Esa entidad contestó que continuaba con el horario de 13.00 a 18.00, por lo que la operativa del mercado quedaría desarrollándose una parte de mañana y otra de tarde.

Según el comunicado de los trabajadores, la propuesta “fue una medida unilateral, descoordinada con el resto de los actores del sistema financiero, pésimamente planificada y sin atender sus impactos sobre trabajadores y clientes”.

Comentó que en tres bancos, Santander, BBVA y Scotiabank, “no estaban dadas las condiciones para negociar el cambio”, dado que existían normas de trabajo ya acordadas, por lo cual continuarán atendiendo de 13.00 a 17.00. Agregó que, por su parte, en los bancos Itaú, HSBC, Heritage y Citibank, el nuevo horario es de 10.00 a 14.00.

Iglesias señaló que “AEBU como sindicato lo que hizo fue presentarse ante los bancos privados, en los que existe negociación para plantear las situaciones particulares que había en cada uno de ellos. En particular, en dos está establecido en los convenios colectivos que el cambio de horario debía ser negociado colectivamente. En esos dos hubo negativa para discutir el tema a nivel bipartito”.

Tanto AEBU como ABPU asistieron al Ministerio de Trabajo, donde tampoco lograron un acuerdo, por lo que el martes 10 el Ministerio de Trabajo planteó una mesa de negociación. Sobre esto, comentó que “AEBU observaba de manera positiva el planteo del Ministerio de Trabajo, porque era para negociar colectivamente, pero los bancos lo rechazaron”.

Bancos privados: “No se podía seguir con la lógica de siempre estar pidiendo más”

Por su parte, la directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU) dijo a la diaria que el cambio de horario “se analiza desde hace décadas. Ya en 1992, cuando se hizo la reestructura del BCU, se buscó que los bancos abrieran a la mañana. Es un cambio que alinea a la banca uruguaya a las prácticas internacionales y contempla un reclamo histórico de los trabajadores bancarios de poder finalizar su jornada laboral más temprano”, argumentó, y añadió que Uruguay es el único país que hasta ahora no tenía banca en el horario matutino.

En ese sentido, dijo que desde hace varios años las sucursales del interior implementan un horario especial durante la temporada de verano, con muy buena aceptación tanto de clientes como trabajadores. “Se decidió un cambio temporal, con la intención de, durante febrero próximo, realizar una evaluación integral de los resultados”, afirmó.

Consultada acerca de qué sucederá con los bancos Santander, BBVA y Scotiabank, que van en contra de la resolución de la Asociación, respondió: “la decisión se tomó a nivel de ABPU. La intención era avanzar todos juntos a probar el nuevo horario de atención en sucursales, pero se entendió como inaceptable el pagar para que el sindicato acepte el cambio en tres de los bancos”. Agregó que, por otro lado, “no se quiso arriesgar la afectación de la operativa en fechas tan especiales, que incluyen pago de aguinaldos, salarios vacacionales y demás. En los otros cuatro bancos no hubo problemas. La misma resolución tomó el Banco Bandes, que, sin ser parte de ABPU, –a pedido de los trabajadores– modificó también el horario de atención.

Mainzer explicó que en dos bancos los sindicatos plantearon que haya una contrapartida económica por el cambio de horario. “En uno de los bancos plantearon una partida adicional por alimentación o un servicio de catering para el almuerzo”, dijo. Acerca del cambio, precisó además que “para la mayor parte de los clientes nada cambia, porque la mayor parte de las transacciones se realizan online”.

Sobre la posición de los sindicatos, Mainzer afirmó que “no se podía seguir con la lógica de siempre estar pidiendo más, que llevó a tener convenios con salarios totalmente desacoplados con la productividad, y a tener el personal operativo más caro del mundo a paridad de poderes de compra. Son el tipo de medidas que han llevado a la destrucción de puestos de trabajo”. Sostuvo también que se han atendido todos los casos de aquellos que presentaron una causa válida para no modificar el horario, que dijo que fueron dos de casi 3.000 trabajadores.

Además, la directiva hizo énfasis en que fue la Asociación de Bancos Privados la que asistió al Ministerio de Trabajo (MTSS) para plantear las diferencias existentes con AEBU. Afirmó que “el MTSS no estaba en conocimiento de todo el tema, ni tampoco de la solicitud de los gremios de los tres bancos para cambiar de horario”. “El ministerio actuó rápidamente e intentó ayudar a mediar, y la propuesta que presentó fue que todos los bancos pasaran al nuevo horario y establecer una mesa de negociación, algo que no sucedió”, dijo.

“AEBU exigía una partida a modo de contrapartida económica, y la Asociación de Bancos rechazaba esa solicitud, por lo que no se estuvo de acuerdo con una mesa de negociación, dado que ya se había comunicado que no se abonaría una partida de dinero a los trabajadores de los tres bancos para que aceptaran el cambio de horario”, concluyó.

En cambio, AEBU mantuvo el cuestionamiento a la asociación de bancos. En el comunicado asegura: “La ABPU se atribuye posiciones colectivas de los bancos, a pesar de que tienen situaciones absolutamente diferentes. En la práctica, la mayoría de los bancos que mantendrán el cambio de horario son los que no tienen sucursales por haber abandonado su presencia en el territorio. Y el único con un número de sucursales mínimo que cambiará lo hace sin afectar los horarios de sus trabajadores en general y con un régimen de beneficios compensatorios”.

Además, reafirman la necesidad de abordar estos temas en la negociación colectiva: “El sindicato cumple su misión cuando exige que cualquier modificación que afecte la organización del trabajo debe discutirse en los ámbitos correspondientes. La defensa de la negociación colectiva y de los convenios se sostiene como un pilar esencial para asegurar relaciones civilizadas entre trabajadores y empleadores”.