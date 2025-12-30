Tal y como estaba previsto, el Poder Ejecutivo dispuso un aumento de 7,54% en el salario mínimo nacional, que pasará de 23.604 a 25.383 pesos uruguayos, un incremento de 1.779 pesos. A través de un decreto de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Economía y Finanzas, el gobierno fijó dos fechas para el aumento: el 1° de enero de 2026 habrá una suba de 4,1% (967 pesos), y el 1° de julio, una de 3,3% (812 pesos).

La fórmula de ajuste había sido propuesta días atrás por el gobierno en el marco del Consejo Superior Tripartito. La directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, había destacado la conformidad del Poder Ejecutivo, porque “se sigue cumpliendo lo que nos habíamos propuesto de aumentar aquellos salarios más sumergidos”.

La jerarca apuntó que el salario mínimo nacional “es una referencia que se tiene para distintos empleos y sectores, y también para algunos trabajadores que están en el mercado informal”. “Por eso nos interesa seguir con la política de aumento de los salarios mínimos”, añadió.

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, valoró el aumento dispuesto por el gobierno como “un movimiento positivo en el salario mínimo”; mientras que Juan Mailhos, asesor legal de la Cámara de Comercio y Servicios, apuntó que “el problema no es el guarismo en sí mismo, sino cómo encaja en la estructura salarial y de qué manera impacta en las pequeñas empresas, si lo pueden pagar o no, y que el aumento no sea una señal para la informalidad”.