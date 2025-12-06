La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores recibió el jueves a una delegación de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, que informó sobre la tarea de fiscalización que se desarrolló meses atrás en el sector de la caña de azúcar en Artigas.

La comparecencia ante la comisión fue solicitada por la propia Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social; la exposición estuvo encabezada por su titular, Luis Puig. En su intervención, el jerarca dijo que al comienzo de la zafra se constataron “condiciones inadecuadas para el desarrollo del trabajo”, como problemas en las viviendas, falta de agua potable y ausencia de protocolos de actuación frente a accidentes y siniestros.

A la comisión de la Cámara de Senadores también asistieron representantes de la Asociación de Plantadores de Caña de Azúcar del Norte Uruguayo (APCANU) y de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA).

Al término de la sesión, el presidente de la comisión, el senador del Frente Amplio Gustavo González, dijo en rueda de prensa que hubo conformidad con la exposición, ya que las autoridades informaron que se realizó un trabajo durante al menos 11 semanas, “lo cual permitió un acuerdo importante entre APCANU y la UTAA, a los efectos de mejorar las condiciones de trabajo”.

El legislador frenteamplista señaló que se trata de un tema que “ya había sido planteado por el Ministerio de Trabajo”, en cuanto a la planificación de una inspección en el territorio y al seguimiento de la actividad en otros sectores, tales como el arrocero y el citrícola, con el objetivo de controlar la siniestralidad y garantizar las condiciones de trabajo.

González apuntó que los miembros de la comisión escucharon con atención las presentaciones tanto de los empresarios como de los trabajadores, y señaló que desde la UTAA se valoró de manera positiva la aprobación de un seguro de paro rotativo. Al respecto, el senador del oficialismo expresó que los trabajadores de la caña de azúcar tienen por lo general unos seis meses de trabajo, en un sector que nuclea entre 1.700 y 1.800 personas, “por lo que es una zafra importante para ese punto del país”.