El 18 de diciembre, en el teatro El Galpón, la asamblea del Sector Financiero Oficial de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) rechazó el nuevo convenio colectivo que fue negociado por la delegación del sector con el Poder Ejecutivo. En el marco de lo resuelto en esa instancia, el consejo de la banca oficial hizo el lunes una recorrida por los bancos públicos de la capital para convocar al paro con movilización que tendrá lugar este martes a partir de las 9.00. La concentración será a las 10.00 en las puertas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en la Ciudad Vieja, y acompañará la reapertura del ámbito de rama en el que se negociará otra vez el convenio colectivo del sector.

AEBU destaca que la asamblea del 18 de diciembre “tuvo como novedad que permitió la participación de compañeros y compañeras vía Zoom, además de los que asistieron presencialmente. Fue una asamblea muy numerosa, que superó el 30% del cuórum y que estuvo por encima de los 1.500 trabajadores”, dice el portal del sindicato.

En diálogo con la diaria, el presidente del Sector Financiero Oficial de AEBU, Roberto Umpiérrez, dijo que tras el rechazo de la asamblea “al preacuerdo que se había alcanzado”, ahora se va a transitar por “una segunda etapa de negociación, y la asamblea definió acompañar con una movilización, con un paro, la primera reunión de esta segunda etapa de negociación”. Si bien el paro empieza a las 9.00, la finalización de la medida la van a comunicar “una vez que culmine el ámbito de negociación con el Poder Ejecutivo”.

El dirigente explicó que la asamblea del 18 de diciembre declaró el preacuerdo alcanzado con el Poder Ejecutivo como insuficiente luego de que el Consejo Banca Oficial entendiera que se había llegado a “un punto de inflexión” en la negociación, “que se había agotado ya el ámbito, de alguna manera, y había que llevar a una asamblea”. En esta segunda etapa, AEBU pretende “profundizar en alguno de los puntos” y “tener un intercambio mucho más cercano con la gente a través de las juntas de delegados del consejo” e “ir acercando un poco la opinión de cada uno para para ir midiendo los avances de la negociación”. “Nosotros vamos a tener el 9 de enero la primera junta de delegados, resuelta por la asamblea, y vamos a tener juntas de delegados semanales”, agregó Umpiérrez.

Para el dirigente es una incógnita saber sobre qué puntos se va a empezar a negociar de nuevo, porque no saben qué planteará el Poder Ejecutivo este martes: “Desconocemos cuál va a ser la postura. Hemos tenido históricamente otras negociaciones de convenio colectivo, y nos ha pasado de tener alguna instancia en la que se rechazara un preacuerdo, por ejemplo, y el Poder Ejecutivo puede volver a cero”.

Umpiérrez contó que entre los puntos considerados insuficientes hay temas salariales, relacionados con las pautas del Poder Ejecutivo, sobre todo porque “el ajuste es un convenio a dos años, y el ajuste del medio, que contempla la inflación subyacente, se critica porque podría haber una posible pérdida financiera”. “Los otros aspectos tienen que ver con temas quizá un poco más programáticos, que se relacionan con que el sindicato pretendía discutir la calidad de la atención al público que estamos dando en las sucursales. Eso tiene que ver con los puestos de trabajo, con inversión a nivel de presupuesto. Hay algunos temas relacionados con las tercerizaciones, que también es algo que el sindicato pretende discutir, y hay temas menores, como algunas comisiones de trabajo que los afiliados entienden que tiene que haber, y también la reglamentación del teletrabajo en los bancos oficiales”, detalló Umpiérrez.