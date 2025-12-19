El sindicato de trabajadores de la empresa de seguridad Business Security Uruguay (BSU) convoca a una movilización para el próximo lunes 22 de diciembre a las 13.30 en la sede central de la cadena de supermercados Tienda Inglesa, en Portones Shopping, debido a la compleja situación de la empresa en materia financiera y, puntualmente, ante el atraso en el pago de salarios y del aguinaldo de diciembre. En la convocatoria estará presente también el sindicato de trabajadores de Tienda Inglesa, Multiahorro y TaTa, en apoyo a la medida.

En esa línea, integrantes del núcleo sindical mantendrán el mismo día de la movilización una reunión en la mañana con autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en particular con el inspector general de Trabajo, Luis Puig, para abordar esta problemática.

El mes pasado ya habían convocado a una movilización ante el incumplimiento por parte de la empresa de acuerdos para el pago de los salarios.

“Ante la falta de respuesta y al seguir sin noticias sobre nuestros aguinaldos y ante la actitud de cobardía por parte de los responsables de la empresa, el STBSU [sindicato de trabajadores de BSU] convoca a una manifestación frente a la casa central de Tienda Inglesa. Ya no se puede estar de esta manera. Se tomarán las medidas legales pertinentes para garantizar nuestras liquidaciones. Es inhumano trabajar de este modo. Los responsables absolutos de esta situación son los representantes de la empresa”, se desprende de un comunicado del sindicato al que tuvo acceso la diaria. En ese marco, los trabajadores de BSU se encuentran actualmente en conflicto y en paro por tiempo indeterminado “por los problemas legales que tiene la empresa”, según evidencia otro comunicado del 17 de diciembre. A día de hoy, en la empresa trabajan unas 200 personas.

En el sitio web de BSU, la empresa señala que tienen más de diez años en el mercado ofreciendo servicios de seguridad a diferentes compañías, como Tienda Inglesa, Mosca, TaTa, Movistar, Creditel y la Embajada de Brasil como sus principales clientes, además de brindar servicios de vigilancia en barrios privados o en edificios particulares con portería.

Futuro incierto

En diálogo con la diaria, el vocero del sindicato de trabajadores de BSU, Diego Arias, afirmó que desde el sindicato denunciaron casos de apropiación indebida ante la falta de pago de las retenciones alimenticias para las familias con niños y niñas a cargo, así como la falta de pago de las retenciones judiciales y garantías de alquiler. Con respecto a este tema, según Arias, la empresa no recibió ningún tipo de multa por esta irregularidad ni tampoco tuvieron respuesta por parte de sus representantes. “Están todos callados, no se ve nadie en la empresa, no se sabe si están operando en la oficina [de la calle Rafael] Pastoriza [en Montevideo]. No se sabe nada [...] estamos ante una incertidumbre tremenda”, expresó Arias, y agregó que BSU adeuda pagos con entidades bancarias por solicitudes de préstamos.

Desde el 11 de diciembre, BSU está intervenida por la síndica Rosanna Butteri por orden judicial, debido a la complejidad financiera que enfrenta la empresa y su presentación a concurso. “El 11 de diciembre tuvimos una [reunión] tripartita en el MTSS y nos enteramos en ese momento, en que asistió la síndica, de que está intervenida la empresa”, expresó el vocero del sindicato, y agregó que se ven afectados los aguinaldos de diciembre. Por lo tanto, el objetivo del sindicado con la movilización es la difusión de la situación de BSU para que los clientes estén al tanto de la problemática y discutir la continuidad de las actividades de la empresa. “Si va a seguir [operando] o si se van a hacer cargo los clientes de los trabajadores. Ya hay varios servicios que dieron la baja; por ejemplo, TaTa tiene el servicio de seguridad hasta el 28 de diciembre”, mencionó Arias.

Por otra parte, Arias dijo que Butteri les comunicó que despidieron a un trabajador de la empresa el lunes pasado. “La síndica nos dijo que estando en concurso la empresa no puede contratar ni echar a nadie; hubo casos de compañeros que nos informaron que habían contratado gente. Es extraño lo que está pasando con la empresa”, concluyó.