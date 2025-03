El diputado por el departamento de Canelones en representación del Frente Amplio, Daniel Diverio, fue uno de los disertantes en la actividad organizada por el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), en la conmemoración de los 11 años de la aprobación de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial.

En rueda de prensa, el legislador destacó que “el sindicato convocó a esta actividad para hacer un balance de lo que significa esa ley. Una ley que nace justamente a partir de la preocupación que tenían los trabajadores en su momento, por el alto índice que había de accidentes laborales”.

“Cuando años atrás hubo cierto auge y mayor cantidad de trabajadores en la industria de la construcción, y en otros sectores, se acompañaba con elementos de seguridad para que no se generaran siniestros. La ley nació con mucha discusión, porque se planteaba que era inconstitucional, que generaría desocupación, que iba a tener a empresarios pasando por la Justicia. El resultado es que esa ley, que no es mágica, permitió la ejecución de normativas que bajaron de forma sensible los siniestros laborales”, dijo.

En esa línea, recordó que en 2014 en la construcción había 7.500 siniestros laborales por año, y posteriormente bajó paulatinamente hasta llegar a alrededor de 3.000. “¿Alcanza? No. Es insuficiente. Primero hay que valorar lo que ha sido esa ley, los elementos que trae y cómo generó mejores condiciones, y después cómo construimos nuevas herramientas para acompañar la ley que permitan seguir bajando los siniestros, principalmente los que más duelen, los mortales”.

Acerca del incumplimiento de ciertas empresas de las condiciones de seguridad de los trabajadores, Diverio comentó que, “cuando se analiza la situación, se encuentra que el 70% de los siniestros mortales se dan en el centro de trabajo que no está organizado. Es decir, la organización es parte de las garantías para evitar esos siniestros laborales. Lo segundo tiene que ver con la formación, la capacitación y el compromiso de los responsables de generar la seguridad para los trabajadores”.

Diverio sostuvo que, en ese marco, el Sunca está trabajando. “Nosotros tratamos de acompañar desde el Parlamento, con nuevas herramientas que permitan eso. Eso habla de la creación de una fiscalía especializada en siniestros laborales”. Acotó que también está presente la idea de crear una lista de empresas infractoras.

Consultado acerca de si después de 11 años la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial debe ser revisada o no, respondió que “las leyes siempre son revisables. La realidad hoy, de lo que tiene que ver con la industria de la construcción y toda la industria, es cambiante a partir de las nuevas tecnologías”.

“La fiscalía puede ser una herramienta que, conjuntamente con la ley de salud y seguridad laboral, y también el registro de empresas infractoras, puede ayudar a bajar los niveles de siniestros en la construcción y en todas las industrias”, consideró Diverio.

Sobre por qué la fiscalía especializada en siniestros laborales no fue creada por el gobierno anterior, pese a que el Sunca promovió e insistió durante años con dicha iniciativa, el diputado recordó que “hablamos en su momento con los fiscales anteriores, con Jorge Díaz y Juan Gómez. Los dos estaban de acuerdo. Lo que nos argumentaban es el problema del presupuesto y recursos. Creemos que tenemos la posibilidad de votar un presupuesto nuevo, y pienso que tiene que haber énfasis en ese presupuesto en la creación de esta fiscalía. Tiene que ser un objetivo durante este período”.

Otra de las medidas que consideró que sería importante ejecutar vinculada al cuerpo inspectivo del Ministerio de Trabajo es una ampliación de este “en cuanto a cantidad de personal, no solamente en la capital, en el área metropolitana, sino también en el interior profundo. Eso ayudará a mayores controles y lograr prevenir la posibilidad de que se registren más siniestros”.