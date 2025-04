La incorporación de representantes del sector arrocero a la delegación del primer viaje del presidente Yamandú Orsi a Panamá ha sido valorada de manera muy positiva, en el contexto de un interés de larga data de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA) en una misión oficial a la región centroamericana.

El presidente de la ACA, Guillermo O’Brien, y el vicepresidente de la Gremial de Molinos Arroceros, Diego Nicola, acompañaron a Orsi y al canciller Mario Lubetkin y mantuvieron una reunión con 22 molinos importadores arroceros de Panamá, en la que la Asociación de Molinos de Panamá manifestó su intención de viajar para conocer los sistemas de producción de Uruguay, indicó O’Brien en diálogo con M24.

La invitación a los empresarios arroceros surgió de una solicitud que hicieron en la apertura de la cosecha del arroz realizada en Treinta y Tres a principio de mes. O’Brien sostuvo que le expresaron al gobierno que necesitaban de la cancillería “la gestión para abrir y profundizar este mercado”, ya que, “concretamente desde la asociación, vemos desde hace años que todo lo que es América Central es de un potencial enorme para crecer”.

Asimismo, afirmó que hacen un “balance muy positivo” de las reuniones mantenidas en Panamá: “Hay un muy buen ambiente, se avanzó mucho de parte del gobierno en el día lunes acá en eso. Así que, desde el sector, [consideramos que fue] una jornada positiva [ya] que vemos que en esta región del mundo hay mucho para crecer”, dijo O’Brien.

El referente arrocero y expresidente de la ACA Alfredo Lago consideró de “suma importancia” el viaje de Orsi al país centroamericano. En X, Lago afirmó que “muchos subestiman a los países de Centroamérica, entendiendo erróneamente como países de poca relevancia”, y apuntó contra la gestión diplomática del gobierno de Luis Lacalle Pou, que no se hizo eco de las “varias instancias de solicitud de misión oficial a ese destino”.

En diálogo con la diaria, Lago sostuvo que, como presidente de la ACA, insistió en la necesidad de una misión desde el final del gobierno de Tabaré Vázquez y durante el mandato de Lacalle Pou porque la gremial entiende que “la diplomacia presidencial en los términos de comercio es relevante y es lo que logra abrir puertas”. En ese sentido, consideró que el viaje de Orsi es un “disparador” para lograrlo.

“El doctor Lacalle [Pou] dice que los países no tienen amigos, tienen intereses. Vaya que Uruguay tiene interés en esa región”, afirmó Lago, quien expresó sentirse “frustrado” por no haber avanzado en una misión oficial con ninguno de los tres cancilleres del período pasado. Excluyendo al excanciller Ernesto Talvi, cuyo paso por el Ministerio de Relaciones Exteriores fue corto, Lago aseveró en referencia a su sucesor, Francisco Bustillo: “Me aburrí”. Con respecto al último canciller de Lacalle Pou, Omar Paganini, comentó que “tampoco se pudo concretar” esa misión.

“Con el propio Lacalle, en todas las inauguraciones de cosecha estaba eso en el discurso, cada vez que tenía una conversación personal se lo hacía saber, pero bueno, nunca fue posible”, sostuvo Lago, quien reafirmó que “no es una señal menor que el presidente Orsi haga esto como primera medida”.

Consultado sobre por qué cree que el gobierno anterior no atendió las necesidades comerciales del sector en América Central, Lago dijo que, normalmente, se entiende que no son países “muy atractivos” y, en ese sentido, el gobierno anterior “apuntó mucho hacia arriba”, por ejemplo, a la búsqueda de un tratado de libre comercio (TLC) con China, sobre el cual afirmó que “todos sabíamos que no íbamos a lograrlo”, aunque comparte que China “importa muchísimo”.

Por su parte, O’Brien consideró que “el sector arrocero con el gobierno pasado tuvo una muy buena relación, un ida y vuelta permanente”, aunque “seguramente de nuestro lado nos hubiera gustado poder mejorar muchísimas más cosas que las que se lograron, pero se lograron cosas”, afirmó. En cuanto al gobierno de Orsi, dijo que “en este primer mes las señales son muy buenas y las valoramos”.

Sobre el mercado panameño, O’Brien dijo al medio citado que Uruguay le vende arroz en cáscara, es decir, sin elaborar, como insumo para los molinos arroceros, “que los hay y muchos y de muy buena calidad”, acotó. Agregó que “reconocen la calidad de nuestro arroz y lo prefieren frente al arroz [norte]americano, que es de donde normalmente viene el arroz que se produce en Panamá”.

Lago dijo que si bien necesita de las importaciones para abastecer su consumo interno, la región es muy proteccionista y mantiene altos aranceles. El presidente de la ACA explicó que la “condición arancelaria normal durante el año” es del 90%, “lo que nos hace imposible entrar”. Las ventanas que se abren para Uruguay ocurren cuando hay desabastecimiento y “esa barrera del 90% pasa al 7%”. En ese contexto, O’Brien sostuvo que Uruguay es competitivo, principalmente por su calidad.

Los aranceles de Estados Unidos “no nos estarían afectando”, consideró el presidente de la ACA

Consultado en M24 por los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a más de 180 países, O’Brien dijo que no “estarían afectando” al sector arrocero uruguayo porque “no hubo tal impacto” en los mercados a los que Uruguay vende, pero sí “hay que esperar unos días para ver dónde decantan” los cimbronazos en el mundo comercial ocasionados por las medidas arancelarias de Trump.

El presidente de la ACA explicó que “Estados Unidos para Uruguay es un competidor”, ya que es “un exportador de arroz que ocupa lugares que nosotros queremos entrar”, por ejemplo, Panamá y otros países de América Central.

“Los problemas de Estados Unidos con estos movimientos arancelarios pueden hacer que zonas del mundo como América Central puedan darse vuelta a productos e importaciones de otro tipo”, sostuvo. En ese sentido, afirmó que uno de los motivos del viaje a Panamá también fue estar presente en esos lugares que históricamente “se nutren de Estados Unidos” porque tienen TLC con ese país.