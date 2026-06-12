Ley de Integral de Empleo ingresa a Cámara de Diputados el martes y la oposición planteará modificaciones

El diputado blanco Pedro Jisdonian sostuvo que el proyecto debería incluir más beneficios en el programa Yo Estudio y Trabajo para promover la contratación de jóvenes.

La Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Laboral de la Cámara de Diputados votó en la sesión de este miércoles la Ley Integral de Empleo, promovida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El Plenario de la cámara lo tratará el martes 16 y la oposición planteará modificaciones al texto.

El presidente de la comisión y diputado del Partido Nacional Pedro Jisdonian expresó a la diaria que “se presentarán algunos sustitutivos que ya se presentaron en el Senado y otros que van en línea de alguna solicitud, que cuando estuvo el ministro de Trabajo, Juan Castillo, en la Comisión, se le plantearon en relación a los beneficios que debería tener, especialmente, el programa Yo Estudio y Trabajo, del sector privado”.

“Creemos que sería importante poder avanzar más en esas en esos beneficios para que, de alguna manera, se pueda incentivar la contratación de jóvenes, que tienen a veces como impedimento para la contratación, por parte de los empleadores, ese tiempo que puede preparar un examen o rendir una prueba”, explicó el legislador.

Jisdonian afirmó que “no todas son diferencias” y que “se coincide en muchos aspectos -y lo dijo el propio ministro cuando estuvo en la comisión- que el proyecto tampoco trae muchas novedades. Es una unificación de la normativa que ya estaba. Nosotros pensamos que podía ir en algún aspecto un poco más. En el 2024 por este tipo de proyectos había alrededor de 4.800 personas empleadas y el ministerio quiere llegar a 5.000. Consideramos que se podía haber avanzado desde otro lugar para incentivar más y ser más ambiciosos en el objetivo”.

Indicó que hay algunas modificaciones en las que hay consenso entre los integrantes de la comisión de los distintos partidos, vinculadas a la solicitud de una delegación de padres de hijos con discapacidad menores de 15 años para acceder a fuentes laborales.

“En esos ejes se ha avanzado en conjunto y seguramente hasta el martes 16, que ingresa al Plenario, se continuará intercambiando en esos sustitutivos por parte de los distintos grupos y sectores, para que pueda aprobarse una ley que en definitiva tenga una repercusión real en el mercado del trabajo”.

Por su parte, la diputada del Movimiento de Participación Popular y vicepresidenta de la Comisión, Sol Maneiro Romero, dijo a la diaria que Ley Integral de Empleo “es una ley que viene con un amplio nivel de aprobación en el Senado por parte de todos los partidos. En comisión se ha recibido al Ministerio de Trabajo y a alguna otra delegación que planteó situaciones específicas, y actualmente se trabaja en los acuerdos para que el proyecto entre a la cámara con un amplio nivel de consenso”.

La diputada afirmó que “existe acuerdo general en el objetivo que persigue la ley, que es fomentar la contratación de algunos colectivos que enfrentan mayores dificultades para acceder a un empleo; jóvenes, mujeres jefas de hogar, personas con discapacidad, personas mayores de 45 años y personas trans o afrodescendientes”. Sostuvo que los aspectos que se siguen conversando “tienen que ver con darle a la norma las mejores herramientas para favorecer lo más posible la contratación de estas personas”.

Maneiro señaló que entre los elementos innovadores de este proyecto está “la posibilidad de que las microempresas puedan acceder a la contratación subsidiada de personas, así como el fuerte enfoque territorial que se le busca dar al proyecto, a fin de que empresas y trabajadores de todo el país se puedan beneficiar”. Otra novedad es “la aplicación de subsidios diferenciados de acuerdo al nivel de vulnerabilidad socioeconómica de la persona a ser contratada. A mayor vulnerabilidad, mayor el subsidio que recibe la empresa que contrate”, agregó.