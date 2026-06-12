Gobierno, empresarios, el PIT-CNT, la OIT, Unicef y ONGs trabajan en el primer plan nacional para erradicar el trabajo infantil

El Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil (CETI), presidido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), llevó adelante este viernes una actividad en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se celebró este viernes en la secretaría de Estado. El CETI está integrado pro la Secretaría Técnica del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el Ministerio de Desarrollo Social, la Administración Nacional de Educación Pública, el Ministerio de Salud Pública (MSP), el PIT-CNT, cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Unicef.

La actividad contó con dos mesas. Una conformada por la presidenta del CETI y subinspectora General de Trabajo, Andrea Bouret, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, y en representación de la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (ANONG), Fernando Olivera. En la segunda mesa, participaron el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, el vicepresidente del INAU, Mauricio Fuentes, y la integrante del Programa de Salud Perinatal y Niñez del MSP, Silvia Méndez.

En su intervención, Bouret expresó que “se está trabajando este año en el primer plan estratégico nacional para la erradicación del trabajo infantil. No es una tarea fácil, pero se están tomando acciones a corto, mediano y largo plazo. Este día es un llamado a redoblar el esfuerzo, a tomar conciencia de una situación que nos atraviesa a todos, porque cada niño, niña y adolescente que se encuentra en situación de trabajo infantil es un llamado a la reflexión, a la acción, a obligarnos a toda la sociedad a tomar medidas para lograr la prevención y erradicación”.

Afirmó que las políticas y acciones que se quieren impulsar tienen “el objetivo de garantizar que niñas, niños y adolescentes puedan desarrollarse plenamente, libres de explotación y vulneración de derechos”. Agregó que “se planifican acciones concretas, que hagan a la realidad de los territorios en todo el país. Consultada sobre cómo se controla el trabajo infantil, respondió que la inspección está a cargo del INAU y del Ministerio de Trabajo y que “cada vez que la Inspección del Trabajo y sus inspectores recorren todo el país, se visualiza o constata la situación de un trabajo infantil que no cumple con la normativa, porque hay normativa que sí autoriza el trabajo en determinadas condiciones y según a determinadas edades. Se están coordinando los criterios de trabajo”.

Por su parte, Abdala afirmó que “el PIT-CNT respalda el trabajo que realiza el CETI y todas las labores complejas que se despliegan en función de una causa justa. La cuestión del trabajo infantil hunde sus raíces en todo el modo de desarrollo que predomina en América Latina y en el país. Por tanto, creo que tenemos la obligación ética [de buscar], en la medida en que se viene desplegando un espacio en donde se interpela la sociedad actual y se intentan establecer las vías de aproximación, las rutas hacia un modo de desarrollo que esté mucho más concentrado en las personas y su buena vida”.

En ese sentido, agregó la problemática está vinculada a la necesidad de “generar puestos de trabajo de calidad para los papás de los niños, que tiene que ver con generar condiciones, de que las actuales formas de exclusión no se sigan reproduciendo; que tienen que ver con una apuesta muy fuerte al quehacer educativo, que tiene que ver con una apuesta fuerte a cambiar la inserción internacional del país especializada en intercambiar materias primas y productos intensos en recursos naturales por trabajo altamente sofisticado, y que esa base también esté vinculada a una transformación sustantiva de los actuales modos de distribución de la riqueza en un proceso ampliamente democrático en donde el centro es la vida de la gente”.

El dirigente sindical señaló que el PIT-CNT “ha realizado con rigurosidad la propuesta de una sobretasa del 1% al 1% más rico de la sociedad actual, que podría enriquecer los recursos públicos hoy complejos. Y no es que no haya desde nuestra perspectiva una mirada que comparte, que saluda la preocupación gubernamental en esta materia. Hasta ahora es un planteo que no ha sido tomado en cuenta. El PIT-CNT se ha declarado absolutamente abierto porque hay que exacerbar la creatividad, hay que buscar la forma o que aparezca alguna otra propuesta”.

En tanto, Civila expresó que “es imposible pensar en un desarrollo social genuino si no es luchando contra este flagelo del trabajo infantil. Digo flagelo porque no se puede relativizar bajo ningún concepto la gravedad en nuestras sociedades, en pleno siglo XXI, con el desarrollo de las fuerzas productivas existentes de este fenómeno, así que la lucha tiene que ser una lucha frontal. Además, la historia del trabajo infantil, en realidad, es una historia muy larga, que incluso excede a un modo de producción en particular”.

“Después de tanto tiempo transcurrido de explotación infantil en el trabajo, cómo sociedades que han logrado desarrollar tecnologías, fuerzas productivas a los niveles que se han desarrollado al momento, siguen conviviendo con este flagelo. Indudablemente, en sociedades que están organizadas en torno al lucro, en torno a la ganancia, hay una explicación que tiene que ver con el fenómeno mismo de la explotación económica y cómo esa explotación económica no se detiene frente a ningún límite”, dijo el secretario de Estado.

Afirmó que “hay aquí una denuncia que como estados y sociedades tenemos que hacer a la forma en que se tienen ganancias por parte de actores, incluso transnacionales, porque se han mencionado actividades ilícitas vinculadas al capital transnacional y cómo obtienen ganancias o maximizan ganancias a través de la incorporación de trabajo infantil en sus cadenas de producción. Estamos en otro momento histórico, en otro momento civilizatorio, y convivir con esto realmente nos interpela profundamente respecto de cómo producimos y cómo convivimos”. Para Civila, “el esfuerzo del Estado no puede cesar. Y no todo pasa exclusivamente por inspeccionar y penalizar, que son componentes importantes de la estrategia que hay que llevar adelante”.