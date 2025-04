Hace 33 años, un 8 de abril, pero de 1992, en el marco de la privatización del puerto de Montevideo, cerraba la bolsa de trabajo de los estibadores, gestionada por la Administración Nacional de Servicios de Estiba (ANSE). Desde esa fecha, un conjunto de exestibadores de los puertos de Montevideo, Fray Bentos y Nueva Palmira reclaman al Estado una compensación económica que nunca se les pagó, pese a que se aprobó una ley que estableció indemnizaciones para los trabajadores que eran jornaleros: los que contaran con causal jubilatoria recibirían 12 sueldos, mientras que los que no tuvieran recibirían 24 sueldos. Sin embargo, unos 500 trabajadores quedaron afuera de este beneficio y son quienes hace 33 años vienen reclamando ser contemplados.

La estiba del puerto de Montevideo estaba conformada por varios registros, entre ellos, el A, el B, el C, el 5.000 y Herramientas. El artículo 39 de la Ley 16.246 —la ley de puertos— establece que los trabajadores que accederían a la indemnización serían “integrantes de los registros A, B y C y de Estiba”. Los reclamantes entienden que están contemplados en el término Estiba, donde estarían agrupados todo el resto de los trabajadores de la estiba en general, independientemente del registro particular.

En 2007 la Comisión de Seguridad Social de Diputados aprobó por unanimidad una solicitud al Poder Ejecutivo para que “remita un proyecto de ley que ampare a los extrabajadores de la estiba”. En el primer período de gobierno de Tabaré Vázquez fueron recibidos por el presidente, que les comunicó su intención de que el problema se resolviera.

En la ley de presupuesto nacional para el ejercicio 2010-2015, se creó “en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) una comisión conformada por un delegado del MTSS y un delegado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a los efectos de estudiar la situación de los extrabajadores de la estiba, Registro 5.000 y Herramientas del Puerto de Montevideo, y Registro D de los puertos de Fray Bentos y de Nueva Palmira”. Esta comisión nunca llegó a emitir un informe.

Otro gobierno, otro periplo

A lo largo de estos 33 años los exestibadores han visitado comisiones parlamentarias, despachos de legisladores y ministros, se han reunido con autoridades del Banco de Previsión Social y con candidatos a diversos cargos.

Durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, presentaron una carta solicitando ser recibidos por el mandatario y tuvieron una reunión con el asesor de Presidencia Luis Calabria y abogados.

Ahora, en este nuevo período de gobierno, los exestibadores pretenden reflotar sus demandas y enviaron una carta solicitando ser recibidos por la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, como primer paso de una batería de contactos que quieren volver a establecer para intentar que se resuelva su situación.

“Algo similar vamos a hacer con los restantes lugares: Presidencia de la República, MEF, MTSS, y demás, para ver si alguien nos escucha. Ningún gobierno de turno ha tomado la decisión de reconocernos los años de trabajo y todo lo que ha pasado”, dijo a la diaria Wilton Barboza, uno de los voceros del grupo de exestibadores.

“Reclamamos algo justo. Nosotros tenemos nuestros años, tenemos compañeros que han fallecido indigentes, que están viviendo en casas del Ministerio de Desarrollo Social, que han perdido su familia y su casa”, aseguró y agregó: “Es hora de que reconozcan lo que nos corresponde”.