El secretario general de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA), Nicolás Barrios, compareció ante la Comisión de Asuntos Laborales del Senado el 8 de mayo, y allí denunció que en Artigas hay casos de trabajadores que cumplen tareas a cambio de dosis de pasta base, y que, por otra parte, existen situaciones de explotación infantil, según informó El Observador.

En diálogo con la diaria, el dirigente expresó que “esto de que hay compañeros que trabajan por paste base, hace tiempo que lo venimos denunciando. La diferencia es que lo denunciamos en el Parlamento, y el tema hizo ruido”.

Explicó, a modo de ejemplo, que “un patrón contrata a una persona, y ese empleado con cuatro a doce trabajadores, conforma una cuadrilla y van a cortar caña de azúcar. Posteriormente, la persona que fue contratada, es quien les paga con dosis de pasta base. Por lo trabajado, dinero no reciben”.

Manifestó que tras explicar y desarrollar en el Parlamento la situación que se vive en Artigas, “en la Comisión, más que nada nos escucharon”, con la diferencia que el tema tomó una visibilidad pública que antes no tenía, y que esto se dio principalmente fuera del departamento. “Que haya tomado estado público, aquí en Bella Unión tuvo una repercusión importante. Esos casos ya se observan menos, y esperamos que se terminen definitivamente. Es que desde el sector patronal, saben que esto es así”, afirmó.

Sostuvo que esto ocurre desde hace al menos unos tres años atrás, y que con el tiempo “se convirtió en una pandemia, principalmente cuando llegaba el final de la zafra de caña de azúcar. Había meses atrás grupos de cortadores, que con el tiempo fueron desapareciendo. Es indignante que por pasta base, un trabajador explote a otro trabajador. Y todo eso mientras hay padres de familia en una bolsa de trabajo sin poder trabajar”.

Barrios dijo que la exposición de este tipo de casos y situaciones, “les desbarató el negocio a algunos, ya que aquí en Artigas hay personas importantes que contratan esos servicios. Desde productores a funcionarios de entes públicos. Esto ahora ha tomado una magnitud muy grande”. Manifestó que a lo que aspira la UTAA es que los trabajadores del sector trabajen, pero en condiciones.

Explotación infantil

Acerca de los casos que pueden tipificarse como explotación infantil expresó que en el departamento hay menores con problema de consumo de sustancias. Incluso hay un caso de un particular, tercerizado por Alcoholes del Uruguay (Alur), que tenía a su nieto trabajando desde los 12 años. Actualmente el menor tiene 17. “Obviamente que no le pagaba. Así me lo manifestó el propio adolescente. De este caso, la denuncia fue realizada en el Ministerio de Trabajo. Estuve en comunicación con la madre del muchacho, que está por contratar un abogado. Es a ellos que les corresponde realizar la denuncia correspondiente”.

Consultado si además de realizar la denuncia ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la organización sindical realizó la denuncia ante la Policía o en Fiscalía, respondió que no, y recalcó que “somos sólo los directivos de un sindicato, y estamos a la orden para el trabajador, pero no somos la Policía”.

El dirigente admitió que la UTAA “nunca analizó la posibilidad de presentarse ante la Policía o en la Justicia a denunciar”, pero reconoció que el martes, mientras cumplía tareas, efectivos policiales se presentaron en su domicilio para tomarle declaración, particularmente por este caso del adolescente de 17 años.

“Hoy [por este miércoles] me tendré que presentar en la seccional de Policía de Bella Unión, y lo más probable que si todo llega a la Justicia, me citen a declarar”, afirmó.

En relación a la denuncia efectuada ante el MTSS, dijo que la secretaría de Estado “está realizando una excelente tarea, incluso desde antes del inicio de la zafra. Hace 13 años que soy parte de la zafra, y nunca observé la presencia de un inspector de Trabajo en Bella Unión. En 2025 es constante la presencia de los inspectores, quienes visitan las chacras. Es notorio el cambio. Los compañeros trabajan en condiciones más dignas”.

Destacó que se fiscaliza y, en caso de ser necesario, se llama la atención a aquellos productores, lo que obliga a cumplir con las condiciones y requisitos para los empleados.

Posterior a la presencia de la delegación de la UTAA en el Parlamento, el dirigente resaltó que la Asociación de Plantadores de Caña de Azúcar del Norte Uruguayo solicitó ser recibida por la Comisión de Asuntos Laborales del Senado. “Directivos de esa asociación brindaron notas en medios de prensa de Artigas, donde expresan que los casos que se dan son puntuales. Todos sabemos que esos casos no son puntuales, sino que sucedieron por todos lados”, concluyó.