El Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines (Sima) mantuvo una reunión con el laboratorio Baliarda, en una instancia tripartita, junto al Ministerio de Trabajo. De acuerdo a lo informado este martes a la diaria por la secretaria general del gremio, Zoya Franco, si bien existieron acercamientos con la empresa, hasta que una trabajadora cesada en enero pasado no este reincorporada a la industria, o hasta que no exista una solución a su fuente laboral, el conflicto se mantiene.

La dirigente explicó que este lunes se llevaron adelante dos instancias. Primero, el encuentro con la órbita ministerial, y posteriormente una asamblea general del sindicato. En esa asamblea, se analizó lo negociado en la secretaría de Estado y el laboratorio. Franco explicó que el ministerio propuso que Baliarda mantenga en la plantilla a la trabajadora, le abone todos los haberes como si estuviera trabajando -incluye aguinaldo, partidas, salario vacacional, ajustes salariales y tickets alimentación- por el periodo de un año.

Durante ese plazo, la comisión de reestructura (conformada por SIMA y la Asociación Nacional de Laboratorios) continuará trabajando. El sindicato planteó, por resolución de la asamblea, a dicha comisión que se tomará un tiempo para profundizar en la búsqueda de soluciones concretas. Paralelamente, dijo que la comisión “continuará buscando un puesto de trabajo dentro de la industria, para la trabajadora”.

“Cuando la comisión encuentre una oportunidad laboral para la funcionaria, la empresa ejecuta el despido. En caso de que la trabajadora obtenga una propuesta de empleo fuera de la industria del medicamento, también se concreta el cese. En la eventualidad de generarse una vacante en la categoría y escalafón de la funcionaria, Baliarda debe reincorporarla al puesto de trabajo. Si se genera otra vacante, debe tener prioridad para ingresar. Esa es la propuesta del Ministerio de Trabajo”, explicó.

Al respecto, comentó que esta propuesta “sufrió modificaciones”, y que la principal tiene que ver con que antes no existía una obligatoriedad en las características de la propuesta, pero que ahora sí. “Se avanzó en ese sentido y es lo que le permite a Sima aceptar” la propuesta afirmó.

En tanto, en la asamblea general, “luego de analizar los temas de Eurofarma y Baliarda, se votó y aprobó aceptar la propuesta del Ministerio de Trabajo con respecto a esta última empresa. El día miércoles 28 habrá una nueva reunión con Baliarda y el Ministerio de Trabajo, para firmar el acuerdo. Tanto la empresa como la cartera, ya fueron informados de la resolución de la asamblea”. Acerca de la aprobación durante la asamblea, dijo que no fue por unanimidad, ya que hubo algunas abstenciones.

“Estamos conformes porque hubo avances, pero estos no resuelven el problema central, que son los puestos de trabajo de los trabajadores. Por lo tanto, las medidas y el conflicto van a continuar, hasta tanto no se concrete el reintegro. Planteamos que debe existir propuestas de recuperar sus fuentes laborales, aunque no sean en lo inmediato”, concluyó la dirigente sindical.

Negociación con Eurofarma

Con relación a la situación del trabajador cesado en la primera quincena de enero, junto a otros 37 empleados, Franco comentó que el funcionario, que es delegado del sector a nivel nacional, aún no tuvo una solución a su fuente laboral dentro de la industria. Para ello, la comisión de reestructura también está realizando negociaciones, a los efectos de encontrar una oportunidad laboral.

Dijo que uno de los puntos que se negocia con el laboratorio y en la Comisión es “extender el seguro de paro por el lapso de dos meses, más el pago del complemento, mientras el trabajador no obtenga una oportunidad laboral en la industria”.