La comisión directiva de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA) mantuvo este martes en Bella Unión una reunión con el titular de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social (ITGSS), Luis Puig, para abordar la denuncia presentada por el sindicato el 8 de mayo en la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Senadores sobre casos de trabajadores que cumplen tareas a cambio de dosis de pasta base.

El secretario general de UTAA, Nicolás Barros, dijo a la diaria que el jerarca del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social estuvo acompañado de inspectores de la IGTSS, y recalcó que la intención era recorrer tramos de algunos campos donde se corta caña de azúcar, pero como en Artigas está lloviendo desde el sábado pasado, ese plan se suspendió, y la reunión se hizo en el local sindical de la organización.

Barros destacó como un “hecho muy positivo” la llegada de Puig a Artigas, y con eso, que la IGTSS se instaló en el departamento “realizando cada vez más fiscalizaciones sorpresa en distintos puntos”. Agregó que “los inspectores hace semanas que están presentes, y que los controles han tenido como resultado que se cumplan y respeten las condiciones de trabajo”.

Barros expresó que “se está notificando cuando hay posibles irregularidades”, y que si hay un caso que amerita, se aplican las sanciones o multas correspondientes. Mencionó además que el pasado viernes 23 compareció ante la Policía del departamento e informó sobre la denuncia que hizo en el Parlamento de la existencia de casos de explotación infantil, y de que hay trabajadores que recibían pasta base como forma de pago por cortar caña de azúcar. “Estuvimos hablando del caso puntual de un menor, víctima de explotación infantil. Ese tema es delicado, y ya está en manos de abogados”, adelantó.

El dirigente señaló que tras las denuncias ya intervino Fiscalía y destacó que hace dos semanas que no se observan “intermediarios” buscando contratar a trabajadores para pagarles con pasta base.

“Fue muy importante la conversación con Puig y los inspectores. Antes lo que pasaba era que si se realizaba una denuncia ante la Inspección del Trabajo, venían a inspeccionar un hecho o situación puntual, y si no se podía corroborar o certificar, quedaba en la nada. Pero ahora, la Inspección del Trabajo está instalada acá. Se controla de otra manera”, comentó.

Barros mencionó que en esta misma semana también habrá una reunión entre la UTAA y representantes de Alur (Alcoholes del Uruguay) para intercambiar de temas que son de interés para ambas partes.

Consultado acerca de si se dialogó con los representantes de la IGTSS sobre posibles responsabilidades de Alur en la situación deuniciada, respondió que el ministerio “intentará colaborar con los trabajadores en lo que corresponda, pero no puede hacer nada con Alur, porque escapa a ellos. Es la Fiscalía y la Justicia las que tendrán que investigar y dictaminar qué pasó y qué no, y que faltas deben o no ser sancionadas”.