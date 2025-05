Se llevó a cabo en el Palacio Legislativo la instalación del Comité Nacional para el Año Internacional de las Cooperativas promovido por Naciones Unidas con la participaron de autoridades del gobierno, del Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop) y de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop), bajo el lema “Avanzamos, las cooperativas construyen un mundo mejor”.

Unir puentes

El presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Valdomir, subrayó la importancia de hacer “un aporte y [brindar] un apoyo” al sector cooperativo en Uruguay a través de los “diferentes mecanismos” del Parlamento. En ese sentido, en el marco del 40° aniversario de la reapertura democrática, destacó el “lanzamiento de las actividades del Año Internacional del Cooperativismo”, además de la labor continua del Inacoop, con un “plan de trabajo que [se] ha venido construyendo de manera participativa con todas las entidades que van a formar parte” en este año de legislatura.

“Aprovechando el marco que nos da la resolución de Naciones Unidas [aprobada en junio de 2024], este puede ser un año importante para relanzar el trabajo del Inacoop y de las cooperativas en nuestro país y pensamos, como decía mi colega [y] amiga, [la vicepresidenta del Inacoop] Flavia Carretto, que hablar de democracia implica hablar del papel de las cooperativas en la economía y en la distribución de la riqueza en nuestro país”. Para eso, según Valdomir, era necesario “generar las condiciones para que esta actividad sucediera”.

Por otro lado, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, en el comienzo de su oratoria, lamentó el fallecimiento del exministro de Trabajo y exvicepresidente de la República Hugo Fernández Faingold: “Quien fuera el primer ministro de Trabajo en la recuperación de la democracia acaba de fallecer y es para nosotros de justicia hacer un digno reconocimiento al papel que jugó desde la gestión del gobierno, desde lo que significaba el desafío de estar al frente de recomponer las relaciones laborales, de llevar a la práctica el derecho laboral en aquellos momento del año 1985. Jugó un papel que nosotros queremos destacar y que no debería pasar desapercibido”, expresó.

El jerarca mencionó que es “un honor” el acompañamiento de la resolución de Naciones Unidas, “de haber decretado, resuelto [y] acordado que 2025 sea el Año Internacional del Cooperativismo” y, a raíz de lo anterior, “la instalación de este ámbito”. En esa línea, el jerarca resaltó “el desafío enorme” del cooperativismo en clave nacional y subrayó que “es de justicia” visibilizar el “papel y el aporte” que el “movimiento cooperativo hace para la sociedad”.

Castillo remarcó que “esta iniciativa internacional”, más allá de abordar cuestiones vinculadas al propio movimiento cooperativo, “también invita a los estados a fortalecer las políticas públicas que promuevan su crecimiento y proyección”, y agregó que “desde Uruguay, país históricamente comprometido con la economía social, asumimos con responsabilidad este llamado”.

“Desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social reconocemos en las cooperativas un puente virtuoso entre el mundo del trabajo y la justicia social. Son estructuras que promueven el empleo digno, la autogestión y la participación de los y las trabajadoras”, dijo Castillo.

Cooperativas: 10% de la fuerza de trabajo mundial

Por su parte, la presidente del Inacoop, Graciela Fernández, afirmó que “esta instancia no es sólo una conmemoración”, sino “un punto de partida” en la proyección del cooperativismo como “actor clave” en “el desarrollo del país”.

Con referencia a la articulación de la ONU en este proceso, Fernández dijo que dicho organismo “en poco más de 10 años” puso “el centro de atención en el cooperativismo” y en “la economía social y solidaria”.

Además, enfatizó que en el plano internacional “resulta imperiosa la necesidad de un desarrollo económico más equitativo” y “comprometido con el desarrollo social y de las comunidades”, con foco en el cuidado ambiental y en la economía circular.

“Somos en el mundo –y no podemos olvidarlo– tres millones de cooperativas, representamos el 10% de la fuerza de trabajo mundial, […] pero también es verdad que la contribución de las cooperativas a las economías nacionales, por más que subsanen algunas carencias del mercado, por más que subsanen aquellos lugares donde el Estado no llega, por más que empoderen a personas marginadas o a aquellos que no han podido formalizarse y tener asistencia de la seguridad social, somos, sin lugar a dudas, aquellos que fomentamos el desarrollo sostenible, pero no es suficiente”, detalló Fernández, y reafirmó el desafío de la agenda de género y el empleo juvenil como “una herramienta para la concreción y construcción de un futuro con identidad cooperativa”.