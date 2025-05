El Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines (SIMA) realiza este jueves una movilización frente al edificio donde se encuentran las oficinas del laboratorio Eurofarma, ante la falta de respuesta de la empresa para reincorporar a un trabajador que fue cesado meses atrás, quien es dirigente sindical a nivel nacional.

Zoya Franco, secretaria general de SIMA, explicó a la diaria este jueves que desde las 9.00 se inició un paro y a las 10.00 comenzó una concentración en las puertas del edificio de Sinergia, ubicado en Víctor Soliño y Pasaje de las Carretas, en Punta Carretas. “El objetivo es continuar denunciando la brutal reestructura que realizó la multinacional farmacéutica Eurofarma en Uruguay y exigir el reintegro de los compañeros a la industria”, expresa un comunicado emitido por el sindicato este miércoles.

“A Eurofarma le estamos reclamando la reincorporación del trabajador que es dirigente sindical, pero en la mesa de reestructura, integrada por la Asociación de Laboratorios Nacionales, estamos hablando de más trabajadores: tres en total. Es por eso que en el comunicado hablamos de trabajadoras y trabajadores”, precisó Franco, quien mencionó que después de los despidos efectuados en enero “Eurofarma continuó ejecutando una reestructura, con cargos de jerarquía. Fue una reestructura importante porque cambió todo un modelo económico. Ellos dejaron de producir en el país”.

Comentó que por las diferencias existentes con Eurofarma, este miércoles se desarrolló una reunión con la Asociación de Laboratorios y, hasta el momento, no han existido avances con Eurofarma. “No hay ninguna propuesta de incorporación del trabajador que es dirigente nacional en el sector. Es por eso que realizaremos esta movilización para continuar difundiendo y denunciando que el despido del trabajador y no querer reincorporarlo es una actitud antisindical”.

La dirigente recalcó que la empresa “tampoco ha demostrado tener voluntad para concretar gestiones para que el trabajador pueda reinsertarse en la industria, aunque sea en otro laboratorio”. Cabe recordar que la empresa, en la primera semana de enero, anunció el cierre de su planta de producción en Montevideo y despidió a 37 trabajadores, de los cuales unos 30 alcanzaron un acuerdo y accedieron a un retiro incentivado.

Acerca de las respuestas que ha brindado la Asociación de Laboratorios, Franco comentó que “están tratando de interceder, pero que Eurofarma no responde concretamente sobre el tema, y que no existe un vínculo cercano con el responsable del laboratorio, un empresario de origen brasileño. Igualmente intentan realizar gestiones. Desconocemos si la asociación no tiene llegada con la empresa o si es que están muy cerrados”.

Para la concentración de la presente jornada están convocados los trabajadores y dirigentes de los laboratorios Megalabs, Megalabs Parque de las Ciencias, Celsius, Spefar, Haymann, Dispert lelos, Ecoclean, Gestam, Ferral y Delibest.

El sector Visita médica, vendedores y promotores para desde las 10.00 y se concentra desde las 11.00. Los turnos vespertinos que ingresan a trabajar luego de las 12.00 concentran a partir de las 13.00.

Con paro desde las 12.00 y concentración desde las 13.00, están citados los trabajadores y delegados de Adium Pharma, Altia, Limport, Antiamoll, Dramar, Ares Trading, Athena, Bayer Boehringer, Baliarda, Caillon & Hamonet, Carvi, Cibeles, Eurofarma, Fármaco Uruguayo, Farmared y Gador. También de los laboratorios Gramón, Comedor Gramón, Aseo, lcu Vita, Codelin, Ion, Lazar, Libra, Novophar, Roche, Sanofi, Szabo, Terry,Techi, Urufarma, Urutrame y Van Haaren.