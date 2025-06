El propietario de la panadería y confitería La Vienesa, Alejandro Aguerre, informó en una reunión con parte de los trabajadores que cerrará los ocho locales que tiene la empresa. En la reunión participaron integrantes de la Mesa Coordinadora del Pan y Afines y del PIT-CNT. La sucursal central de la empresa continuará ocupada por los trabajadores hasta que tengan garantías de que percibirán sus créditos laborales; esto independientemente del llamado a concurso anunciado días atrás.

El presidente de la Mesa Coordinadora del Pan y Afines, Luis Echeverría, dijo a la diaria que en la reunión celebrada en la tarde del lunes asistieron 34 trabajadores, todos ellos sindicalizados. No asistieron otros 18 trabajadores, los cuales quedaron desvinculados de la empresa al no superar los tres meses de trabajo -por lo que no acceden al seguro de paro-, y tampoco participaron otros 15 empleados, que no están sindicalizados.

En la convocatoria, según contó Echeverría, Aguerre “comenzó hablando con evasivas, hasta que en determinado momento se sinceró y afirmó que desde hoy están cerradas todas las sucursales. Y que de esa manera, ya quedaba sin efecto el plan de reestructura, por el cual quedaban tres locales abiertos de los ocho existentes”. A su vez, el empresario anunció que despide a todos los trabajadores y que llama a concurso, tal y como se había informado el pasado viernes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

“La resolución tomada no era deseada, ya que hubiésemos preferido que todas las sucursales quedaran abiertas, y con todos sus trabajadores, pero debido a la grave situación financiera de la empresa, y como lo expresó la Mesa Coordinadora del Pan desde el día uno, hoy se puede decir con todas las letras que quien mentía era el dueño de La Vienesa, Alejandro Aguerre”, manifestó Echeverría.

El dirigente sindical señaló que al día de la fecha los trabajadores todavía no han cobrado el salario de mayo, ni tampoco el aguinaldo. De todos modos, apuntó que, pese a la situación, con la decisión del empresario, “se garantiza que los trabajadores podrán acogerse al Fondo de Insolvencia Patronal”.

Por otra parte, Echeverría señaló que, cuando se llame a concurso, un grupo de trabajadores, asesorados por el Instituto Nacional de Cooperativismo (Inacoop), podría presentarse con un proyecto -en formato de cooperativa- para intentar autogestionar un local, que sería la sucursal central. Esta iniciativa, que abarcaría a unos 20 trabajadores, viene siendo analizada y elaborada hace semanas, pero recién se sabrá si es viable o no con el llamado a concurso.

Consultado sobre la sucursal principal de la empresa, ubicada en las calles Rivera y Luis Ponce, Echeverría dijo que el local “continuará ocupado hasta que no se concrete la firma de la documentación en el Ministerio de Trabajo, la cual certifique el despido de los trabajadores y el llamado a concurso de acreedores”. “Hasta que los próximos pasos no sean confirmados y todo sea finiquitado, los trabajadores no van a desocupar”, subrayó.

Por otra parte, en respaldo a los trabajadores en conflicto, este martes habrá una reunión de la Comisión de Conflictos y Asuntos Laborales del PIT-CNT. Está previsto que la central sindical, en conjunto con la Mesa Coordinadora del Pan y Afines, lleve a cabo una campaña solidaria para ayudar a los trabajadores que perdieron sus fuentes laborales.