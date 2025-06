La Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas (UTHC) realiza un paro de actividades durante 36 horas que inició a las 18.00 de este jueves y que finaliza a las 06.00 de este sábado. La resolución fue tomada por mayoría, en la asamblea de funcionarios que se desarrolló el pasado 29 de mayo.

Actualmente, son unos 2.500 trabajadores no docentes que trabajan en el Hospital de Clínicas –cerca del 50% de todos los funcionarios de la Universidad, incluyendo el interior–.

Valentina Melo, secretaria de Relaciones Sindicales de la UTHC, explicó a la diaria que “hay un conflicto declarado, que tiene que ver con las relaciones existentes entre el sindicato y la dirección del hospital, que actualmente son muy malas. Esto desde el punto de vista de los trabajadores”.

Explicó que esta medida de paro por 36 horas ya había sido analizada y discutida para ser ejecutada en marzo, pero que sería desactivada si existían negociaciones entre las partes, en diversos temas. En ese mismo mes, y tras una comparecencia ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), el paro fue suspendido, pues se interpretó que había una apertura al diálogo y a la negociación entre las partes.

En ese sentido, se instalaron cinco mesas de negociación, que según la dirigente no tuvo los resultados esperados. Una mesa era para abordar temas relacionados a la alimentación y otra sobre higiene. El relacionamiento entre las partes tuvo un nuevo capítulo entre el 21 y 24 de mayo, cuando se debía desarrollar una reunión entre el sindicato y la dirección para discutir un instructivo para aplicar los días de paralizaciones.

Como los integrantes de la organización sindical resolvieron asistir al Congreso del PIT-CNT, solicitaron suspender esa reunión. “Desde ese momento, la dirección suspendió la comunicación con el sindicato. Ahí fue que en asamblea analizamos y decidimos ejecutar este paro, que era el que se iba a ejecutar en marzo”, dijo.

Melo agregó que el paro es por falta de personal, desigualdad salarial, el reconocimiento al trabajo en las áreas cerradas y contra la persecución sindical.

Al respecto, dijo sobre las áreas cerradas que “en la Administración de Servicios de Salud del Estado se les paga 30% más por pertenecer a esas áreas. No tenemos nada de eso. Además hay sueldos que son muy inferiores a los sueldos de la salud. Eso genera molestia, además, en trabajadores que para vivir tienen que desarrollar el multiempleo”.

Acerca de la medida, aseguró que todos los paros que ejecuta la UHTC funcionan bajo un instructivo de paro que planifica guardias en todos los servicios. Sostuvo que “además de eso, nunca hubo problemas en atender emergencias y urgencias. Vale decir que durante un paro quiénes ocupan las camas o quiénes no las ocupan no lo decidimos nosotros, que somos no docentes. Eso es decisión de los docentes. Dentro de nuestras potestades la omisión de asistencia no existe porque ni siquiera estamos capacitados para eso”.

La dirigente explicó que una vez culminada la asamblea, el sindicato se comunicó con la dirección y con la Dinatra para comunicar lo resuelto. “Desde que comunicamos eso, en los primeros tres días de junio, no existió comunicación entre el sindicato y la dirección como para frenar el paro. Desde la dirección no hubo acercamiento. Es decir, no se dio ningún tipo de instancia. Lo que más queremos es negociar, y finalizar con estos conflictos”, comentó.

Con relación a situaciones calificadas por el sindicato como de persecución sindical y laboral, explicó que, “por un lado, luego de anunciar el paro, la dirección del hospital envió un correo electrónico a todos en el que se solicitaba a los jefes que luego del paro avisaran quiénes se habían adherido. Ya de pique eso es raro. Los trabajadores marcamos con nuestra cara. Es decir, si yo no voy, lo saben enseguida”. Por otro lado, dijo que “hay casos puntuales donde se han sancionado a compañeros que fueron mal citados a trabajar, y que justo son de mesa del sindicato”.

El próximo jueves 12 habrá una nueva asamblea del sindicato para evaluar el paro, y además resolver de forma colectiva cuáles son los pasos a seguir. “No descartamos ninguna posibilidad ni otras medidas. Una opción es comunicarnos con la dirección del hospital a través del Ministerio de Trabajo. Luego del paro y antes de la próxima asamblea, no sabemos si habrá un acercamiento de las partes con el Ministerio de Trabajo o sin el ministerio para dialogar. Esto no le sirve a ninguno de los dos. Los trabajadores tenemos descuentos, y ellos también pierden”, manifestó.

“Para este paro tomamos todas las medidas y nos organizamos como corresponde. La afectación será principalmente el día viernes, que abarca las 24 horas. Históricamente, el hospital funciona más en las mañanas, sobre todo en el horario comprendido entre las 08.00 y las 12.00, principalmente en policlínica”, concluyó Melo.